Vondroušová na Australian Open vyřadila světovou dvojku! S Fruhvirtovou si zahraje o osmifinále

Markéta Vondroušová loni kvůli operaci zápěstí půl roku nehrála, na podzim se však stihla na kurty vrátit a na menších turnajích a v Billie Jean King Cupu se rychle vrátila do zápasového tempa. Ve dvouhře měla bilanci 8-2 a ve čtyřhře 10-1.



A ve velmi dobrých výkonech pokračuje i v úvodu nové sezony. Z pěti zápasů prohrála jediný s letos dosud stále neporaženou členkou Top 10 Arynou Sabalenkovou.



Na Australian Open 23letá rodačka ze Sokolova zvládla už dva třísetové duely. Po obratu proti Američance Alison Riskeové-Amritrajové si dnes poradila i se světovou dvojkou Ons Džabúrovou. Tuniskou finalistku loňského Wimbledonu a US Open zdolala 6-1 5-7 6-1 a vzájemnou bilanci upravila na 2-3.



Vondroušová vletěla do nočního zápasu v Rod Laver Areně nebojácně a proti extrémně chybující soupeřce získávala jeden game za druhým. V prvním setu neuspěla jen ve čtvrté hře, v němž nevyužila brejkbol.



Přestože Džabúrová nebyla ve své kůži a dál dělala zbytečné chyby, dokázala ve druhém setu na rozdíl od úvodu utkání trefovat i vítězné údery a odskočila do vedení 4-1. Přestože náskok ztratila, vynutila si třetí set.



V něm už ale opět dominovala česká tenistka. Ta se bleskově dostala do vedení 5-0 a šla podávat. Při servisu zápas neukončila, ale další drama nepřipustila. Při druhém mečbolu jí soupeřka pomohla 50. nevynucenou chybou.

Markéta's moment!



The Czech ousts Ons Jabeur in three, 6-1 5-7 6-1



This crazy, wild, wonderful day just keeps on keeping on.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/tlUT024qeW