Fruhvirtová vyzve přemožitelku Muchové, Nosková jde na Andreescuovou. Sinnera čeká šlágr s Berrettinim

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Wimbledonu budou v akci čtyři české naděje. Brenda Fruhvirtová se pokusí po Miře Andrejevové zaskočit také Paulu Badosaovou, která v úvodním kole vyřadila Karolínu Muchovou. Linda Nosková se o účast ve třetím kole popere s Biancou Andreescuovou. Barbora Krejčíková absolvuje teprve první kolo s Veronikou Kuděrmetovovou a Tomáš Macháč ho bude dohrávat. Jannik Sinner si střihne šlágr s krajanem Matteem Berrettinim a Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 3. 7.

Češi v akci

Krejčíková (31-ČR) - V. Kuděrmetovová (-) | Court 15 (12:00 SELČ)

Nosková (26-ČR) - Andreescuová (Kan.) | Court 18 (14:00 SELČ)

B. Fruhvirtová (ČR) - Badosaová (Šp.) | Court 17 (15:30 SELČ)

* Tomáš Macháč bude dohrávat první kolo s Davidem Goffinem viz program niže.



Obhajoba titulu

Alcaraz (3-Šp.) - Vukic (Austr.) | No.1 Court (15:30 SELČ)



Šlágr dne

Sinner (1-It.) - Berrettini (It.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Fruhvirtová vyzve Badosaovou, Nosková změří síly s Andreescuovou

Brenda Fruhvirtová se letos často trápí zdravotně a stoprocentně fit není ani ve Wimbledonu, kde hraje první turnaj po téměř měsíční pauze. Jednu z nejtalentovanějších teenagerek trápí nemoc a podle toho zpočátku vypadalo úvodní kolo. V něm potkala svou mnohem úspěšnější vrstevnici Mirru Andrejevovou a nasazenou ruskou kometu nakonec vyřadila, přestože prohrávala už 1:6, 0:3. O premiérový postup přes druhé kolo na nejvyšším okruhu bude usilovat proti zkušené Paule Badosaové, bývalá světová dvojka na úvod přehrála Karolínu Muchovou.

Linda Nosková na posledních osmi turnajích nevyhrála více než jeden zápas a pomalu se začíná zapomínat na její parádní vstup do sezony v podobě semifinále v Brisbane a čtvrtfinále na Australian Open. Nelichotivou sérii může ukončit ve Wimbledonu, kde debutovala loni a vypadla v prvním kole. Po nepříliš přesvědčivém výkonu proti Saře Erraniové vyzve vracející se grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou. Proti Kanaďance to nejspíše bude mít mnohem těžší. Bývalá světová čtyřka je ihned po pauze ve formě a na generálce v Hertogenboschi došla až do finále.

Barbora Krejčíková nakonec nastoupí k zápasu prvního kola až ve středu. Bývalá šampionka French Open se po lednovém čtvrtfinále na Australian Open ohromně trápí. Po zdravotní pauze se vrátila na kurty v rámci antukového jara a prohrála všechny čtyři zápasy. V přípravě na Wimbledon odehrála čtyři duely s poloviční úspěšností 2:2 a zapsala své první výhry od února. Její soupeřkou bude Veronika Kuděrmetovová. Také Ruska si letos prochází krizí, nicméně Krejčíkovou už třikrát v řadě porazila.

Alcaraz bude pokračovat v obhajobě, Sinnera čeká šlágr s Berrettinim

Carlos Alcaraz v loňském finále ukončil dominanci Novaka Djokoviče na wimbledonském centrálním dvorci a podruhé v kariéře se pokouší obhájit grandslamový titul. V úvodním kole měl nečekané potíže s Markem Lajalem, ale kvalifikantovi nepovolil set. Ten by neměl ztratit ani proti dalšímu jednoznačnému outsiderovi Aleksandarovi Vukicovi. Australan, který může vylepšit své grandslamové maximum, prohrál všechny čtyři souboje s hráči TOP 10, ovšem proti Taylorovi Fritzovi loni v Atlantě a Novakovi Djokovičovi letos v Indian Wells získal set.

Jannik Sinner hraje svůj první grandslam v roli světové jedničky a řadí se k největším favoritům letošního ročníku Wimbledonu. Loňský semifinalista v úvodním kole překvapivě ztratil set s antukářem Yannickem Hanfmannem a teď ho čeká na papíře mnohem těžší souboj a jeden ze středečních šlágrů s finalistou ročníku 2021 Matteem Berrettinim. Jeho starší krajan v posledních letech neustále bojuje se zraněními a v prvním zápase potřeboval pauzu na ošetření zad. Pokud bude stoprocentně fit, může Sinnerovi vzdorovat, ale vítězství by bylo velkým překvapením.

Středeční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Müller (Fr.) - Medveděv (5-)

2. Ósakaová (Jap.) - Navarrová (19-USA)

3. Sinner (1-It.) - Berrettini (It.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Todoniová (Rum.) - Gauffová (2-USA)

2. Alcaraz (3-Šp.) - Vukic (Austr.)

3. Raducanuová (Brit.) - Mertensová (Belg.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Fognini (It.) - Ruud (8-Nor.)

2. Auger-Aliassime (17-Kan.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 7:5, 6:7 (9:11), 1:1 / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Paoliniová (7-It.) - Minnenová (Belg.)

4. Wawrinka (Švýc.) - Monfils (Fr.)

5. Yafan Wang (Čína) - Keysová (12-USA)



COURT 18 (od 12:00 SELČ)

1. Čorič (Chorv.) - Tiafoe (29-USA)

2. Nosková (26-ČR) - Andreescuová (Kan.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. Nakashima (USA) - Thompson (Austr.)

2. Macháč (ČR) - Goffin (Belg.) 3:6, 2:4 / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 10 (od 12:00 SELČ)

1. Katóová/S. Zhang (Jap./Čína) - Moratelliová/Podoroská (It./Arg.)

2. Collinsová (11-USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 4:4 / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Bouzková/Sorribesová (10-ČR/Šp.) - Avanesjanová/Kalašnikovová (-/Gruz.)



COURT 11 (od 12:00 SELČ)

1. Halys (Fr.) - Eubanks (USA)

2. Pouille (Fr.) - Djere (Srb.) 3:6, 7:6 (7:4) / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Fearnley/Pinnington Jones (Brit.) - Matos/Mělo (Braz.)

4. Andreozzi/Reyes-Varela (Arg./Mex.) - Glasspool/Rojer (Brit./Niz.)

5. Siniaková/Townsendová (4-ČR/USA) - Masárová/Nosková (Šp./ČR)



COURT 15 (od 12:00 SELČ)

1. Krejčíková (31-ČR) - V. Kuděrmetovová (-)



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. Linetteová (Pol.) - Svitolinová (21-Ukr.)

2. Kecmanovič (Srb.) - Griekspoor (27-Niz.)

3. B. Fruhvirtová (ČR) - Badosaová (Šp.)

