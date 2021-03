Garín v Santiagu nezaváhal ani podruhé, ve čtvrtfinále ho vyzve Kolumbijec Galán

ATP SANTIAGO - Nejvýše nasazený Christian Garín na domácím antukovém turnaji ATP 250 v Santiagu porazil dvakrát 6-4 Peruánce Juana Pabla Varillase a postoupil do semifinále. V něm je také Argentinec Federico Delbonis, který za stavil juniorskou jedničku Dána Holgera Runeho.

Christian Garín vstoupil do sezony 9. ledna v Delray Beach, kde v prvním zápase prohrál s domácím Christianem Harrisonem.



Navíc si při pádu podvrtnul levé zápěstí a jelikož mu omezení s ohledem na pandemii koronaviru znemožnila vzít si sebou na turnaje do Austrálie svého fyzioterapeuta, z akcí se odhlásil a téměř dva měsíce nehrál.



Po dlouhé pauze se vrátil minulý týden na antuce v Buenos Aires a znovu skončil na raketě prvního soupeře, když nestačil na Inda Sumita Nagala.



Vítězství se 24letý Chilan dočkal až na třetí pokus na domácí antuce v Santiagu a porazit už dokázal dva soupeře. Po krajanu Alejandru Tabilovi si poradil i s dalším kvalifikantem Juanem Pable Varillasem, Peruánce v soupeřově prvním čtvrtfinále porazil dvakrát 6-4.



V semifinále, v nichž má na okruhu ATP parádní bilanci 5-1, se 22. hráč světa Garín utká v prvním vzájemném duelu se stejně starým Danielem Galánem. Kolumbijský tenista den po skalpu nasazené trojky Pabla Andújara zdolal 7-6 6-3 Španěla Roberta Carballése a postupem do semifinále vyrovnal své maximum z Houstonu 2019.







Osmý nasazený Federico Delbonis ve čtvrtfinále zastavil nejlepšího juniora současnosti Holgera Runeho. Sedmnáctiletého Dána, který si v Chile připsal první dvě výhry na okruhu ATP, přehrál dvakrát 6-3.



O finále si Delbonis zahraje podruhé během tří týdnů v souboji dvou levorukých Argentinců s Facundem Bagnisem (h2h 4-3), jenž po obratu vyřadil 4-6 6-3 6-3 čtvrtého nasazeného Srba Lasla Djereho.