Garín vzdal čtvrtfinále na domácí půdě v Santiagu a přišel o antukovou neporazitelnost

Cristian Garín v úvodu sezony vyhrál jediný ze šesti zápasů, po přesunu na oblíbenou antuku se však dostal na vítěznou vlnu. Na oranžové drti vyhrál turnaje v Córdobě a Riu de Janeiro, kde poprvé vyhrál turnaj ATP 500.



Třiadvacetiletý Chilan si během uplynulých dvanácti měsíců zahrál pětkrát ve finále a získal v nich čtyři tituly. Díky nim se ve světovém žebříčku vyhoupl poprvé do Top 20.



Svou první akci jako hráč elitní dvacítky absolvoval tento týden v roli nasazené jedničky před domácím publikem v Santiagu. Turnaj si ale příliš neužil. Od začátku bojoval s bolestmi levé nohy, kvůli které v pátek nedohrál svůj druhý zápas.



Garín vinou problémů s nohou nestartoval už před dvěma týdny v Buenos Aires, kde chyběl mezi svými triumfy v Córdobě a Riu. O domácí turnaj v Santiagu ale přijít nechtěl a ve čtvrtek i přes bolesti zdolal španělského mladíka Alejadra Davidoviche.



Jedenáctou výhru v jedenáctém letošním zápase na antuce už nepřidal. Garín vzdal čtvrtfinále proti Brazilci Thiagu Seybothovi poté, co v prvním setu za stavu 6-5 při svém podání nevyužil 6 setbolů a prohrál ho v tie-breaku.



Maximem devatenáctiletého Seybotha na okruhu ATP byla dvě čtvrtfinále z domácích turnajů v Sau Paolo 2019 a Riu de Janeiro 2020. Nyní v Santiagu, kde hraje opět díky divoké kartě, svůj nejlepší výsledek už podruhé překonal a může se těšit na semifinále.



V něm se brazilský mladík, který je 182. hráčem světa, utká s Renzem Olivem. Sedmadvacetiletý argentinský kvalifikant v Chile otočil i svůj třetí zápas v hlavní soutěži po prohraném prvním setu, už podruhé měl pořádně namále.



Ve druhém kole Olivo zdolal Pabla Cuevase, i když uruguayský soupeř podával na vítězství a měl dva mečboly. A ve včerejším čtvrtfinále udolal 3-6 7-6 7-5 Huga Delliena z Bolívie, přestože v tie-breaku druhého setu prohrával 2-5 a ve třetím setu ztrácel 3-5.







Bývalý 78. hráč světa Olivo, který se aktuálně nachází až na chvostu třetí světové stovky, postoupil do semifinále turnaje ATP podruhé v kariéře. V roce 2016 na antuce v Hamburgu se dál nedostal, v Santiagu tak zaútočí na premiérový finále.



Jako první se do semifinále dostal Casper Ruud, jenž porazil 7-5 7-5 Argentince Federica Delbonise a svou letošní bilanci na antuce vylepšil na 7-1.



"Bylo to těžké... Byl to vyrovnaný zápas. Ale byl jsem na to připravený, než jsem šel na kurt. Delbonis je velmi dobrý tenista, zejména na antuce," řekl Ruud.







O finále se jednadvacetiletý Nor, jenž před dvěma týdny v Buenos Aires získal první titul na okruhu ATP, utká potřetí v řadě s levorukým soupeřem Albertem Ramosem ze Španělska.



"Je to úplně něco jiného, když hrajete proti levákům. A hrát s nimi několikrát po sobě není něco, co se stane na každém turnaji. Míval jsem s nimi problémy, ale čím více s nimi hraju, tím se cítím lépe," uvedl Ruud, jenž si v Chile vylepšil bilanci s leváky na 5-8.

• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 674.730 dolarů

páteční výsledky (28. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Seyboth Wild (Braz.) - Garín (1-Chile) 7-6(1) skreč G. Ruud (2-Nor.) - Delbonis (7-Arg.) 7-5 7-5 Ramos (3-Šp.) - Monteiro (8-Braz.) 6-4 6-4 Olivo (6-Arg.) - Dellien (Bol.) 3-6 7-6(5) 7-5