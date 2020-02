Gasquet začal sezonu vítězně. Dimitrov a Shapovalov vstup do turnaje v Montpellier nezvládli

Richard Gasquet zmeškal kvůli zranění kolena začátek nové sezony, do které vstoupil až dnes na oblíbeném domácím halovém turnaji v Montpellier. A proti oblíbenému soupeři zaznamenal vítězný start.



Třiatřicetiletý Francouz si poradil 6-4 6-4 s krajanem Gillesem Simonem, se kterým si vylepšil vzájemnou bilanci už na 10-2. V prvním setu sice neudržel vedení 3-1 a prohrával 3-4 a 15-40 při svém podání, ale pak vyhrál 12 výměn v řadě a set získal. V druhém dějství už o servis nepřišel.



"Jsem moc rád, že jsem se po té pauze dokázal naladit vítězně. Radost z výhry mi kazí jen to, že jsem porazil dobrého kamaráda, ale tak už to v našem sportu chodí a musíme s tím počítat," řekl aktuálně 58. hráč světa Gasquet.



Gasquet hraje v Montpellier podeváté a také podeváté zvládl svůj úvodní zápas. V letech 2013, 2015 a 2016 získal tři ze svých patnácti titulů na okruhu ATP, poslední dva starty v letech 2017 a 2018 pro něj skončily porážkou ve finále.



O první čtvrtfinále od loňského srpna se Gasquet utká s dalším oblíbeným soupeřem Felicianem Lópezem. S osmatřicetiletým španělským veteránem vede vyhrál sedm z osmi vzájemných duelů, jedinou porážku utrpěl na trávě.



Dvacetiletý Kanaďan Denis Shapovalov v úvodu sezony předvedl dobré výkony na ATP Cupu, ale další turnaje se mu nepovedly. Po nezdarech proti Ugu Humbertovi a Mártonu Fucsovicsovi dnes nestačil na krajana Vaska Pospisila a připsal si už třetí porážku v řadě.



Světová šestnáctka Shapovalov porazil o devět let staršího Pospisila před čtyřmi týdny v Aucklandu i před třemi lety na challengeru, jenže dnes se vůbec neprosadil na returnu. Pospisil ztratil po svém podání jen šest míčků, z toho tři po dvojchybě, a za necelou hodinu hry zvítězil 6-2 6-3.



Ze hry venku je po svém úvodním vystoupení i čtvrtý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov. Bývalý vítěz Turnaje mistrů ve Francii nestačil na domácího 91. hráče světa Gregoira Barrereho, který zvítězil 6-7 6-4 7-5 v pětadvaceti letech si připsal svůj první skalp hráče Top 30. Člena elitní padesátky porazil teprve podruhé.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 606.350 eur

středeční výsledky (05. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • F. López (Šp.) - Humbert (8-Fr.) 6-4 6-1 Gasquet (Fr.) - Simon (Fr.) 6-4 6-4 Mannarino (Fr.) - Popyrin (Austr.) 6-0 6-7(7) 6-0 • Dvouhra - 2. kolo • Pospisil (Kan.) - Shapovalov (3-Kan.) 6-2 6-3 Barrere (Fr.) - Dimitrov (4-Bulh.) 6-7(4) 6-4 7-5