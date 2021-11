Gaston dostal premiérovou pozvánku do francouzské reprezentace

"Hugo si vedl v Paříži úžasně, předváděl mimořádnou hru," uvedl kapitán francouzského týmu Sébastien Grosjean. Gastonovu pouť soutěží v hale Bercy ukončil až druhý hráč světa Rus Daniil Medveděv.

Tento týden Gaston startuje na Turnaji mistrů hráčů do 21 let v Miláně. Včera nevyužil mečbol proti Sebastianu Kordovi, dnes večer ho čeká duel s Italem Lorenzem Musettim.

Francouzům budou chybět všichni tři aktuální členové Top 50 Haël Monfils, Ugo Humbert a Benoit Paire. Po omluvence od Humberta doplnil kapitán Grosjean tým ještě o Adriana Mannarina. V Nominaci jsou také Richard Gasquet, Arthur Rinderknech a deblisté Pierre-Huguese Herbert s Nicolasem Mahutem.

Čeští tenisté se utkají s Francouzi na úvod základní skupiny C v Innsbrucku 25. listopadu, o tři dny později nastoupí proti Britům.

Team France for the Davis Cup Finals:



Richard Gasquet

Hugo Gaston

Adrian Mannarino

Arthur Rinderknech

Pierre Hugues Herbert

Nicholas Mahut



One one them will be the alternate. https://t.co/4uJvqzrRJj