Gauffová v United Cupu schytala kanára a nečekaně padla. USA zachránil Fritz a vítězný mix
USA – Španělsko 2:1
Gauffová v United Cupu začala velmi suverénní výhrou proti Solaně Sierraové a jasnou favoritkou byla i v utkání s Bouzasovou. Američanka však předvedla jeden ze svých velmi nepovedených výkonů a zápas s bláznivým výsledkem nečekaně prohrála.
V první sadě uhrála světová čtyřka pouhý jeden game. Přesto se dokázala ve druhém dějství zvednout a pořádně zabojovala. Ve více než hodinové sadě nakonec uspěla poměrem 7:3 v tie-breaku a zdálo se, že se chystá ke skvělému obratu.
Opak byl ale pravdou. Rozhodující dějství favoritka vůbec nezvládla a proti senzačně hrající Španělce byla naprosto bezradná. Schytala potupného kanára a Bouzasová poslala svůj tým do vedení.
Američany následně zachránil zraněný Fritz, který i kvůli bolestem kolene nemůže hrát svůj nejlepší tenis. To už se ukázala v utkání s Argentinou, kde podlehl Sebastianu Báezovi a nebylo jisté, zda na United Cupu či dalších turnajích vůbec nastoupí.
Šestý hráč světa se však za svůj tým bojovat a ve více než tříhodinové fyzicky náročné bitvě udolal 7:6, 3:6, 7:6 Munara. "Byl to bláznivý zápas. Musel jsem se hodně snažit, abych se udržel v zápase nebo proměnil kterýkoli z důležitých bodů. Bylo to opravdu těžké, opravdu fyzicky náročné," komentoval Fritz, který tak srovnal stav zápasů na 1:1 a rozhodnout musela smíšená čtyřhra.
Do mixu nastoupila opět Gauffová s deblovým specialistou Christianem Harrisonem proti Yvonne Cavalléové a Inigu Cervantesovi. Americká dvojice zvítězila 7:6, 6:0 a zajistila tak pro svůj tým postup ze skupiny A do čtvrtfinále.
