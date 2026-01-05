Gauffová v United Cupu schytala kanára a nečekaně padla. USA zachránil Fritz a vítězný mix

DNES, 11:15
Aktuality 5
UNITED CUP - Coco Gauffová (21) má za sebou velmi nepřesvědčivý vstup do sezony. Hned ve svém druhém utkání v United Cupu nepotvrdila roli velké favoritky, a dokonce schytala kanára, když podlehla 1:6, 7:6, 0:6 Jessice Bouzasové (23), která slavila premiérový skalp hráčky TOP 5. Tým USA proti Španělsku zachránil zraněný Taylor Fritz (28), který po více než třech hodinách udolal 7:6, 3:6, 7:6 Jaume Munara (28). Američané následně dokonali obrat v mixu a postoupili do čtvrtfinále.
Profily hráčů (7)
Gauff Coco
Fritz Taylor
Harrison Christopher
Bouzas Maneiro Jessica
Munar Jaume
Cervantes Inigo
Cavalle-Reimers Ivonne
Coco Gauffová na United Cupu podlehla Jessice Bouzasové (@ COLIN MURTY / AFP / AFP / Profimedia)

USA – Španělsko 2:1

Gauffová v United Cupu začala velmi suverénní výhrou proti Solaně Sierraové a jasnou favoritkou byla i v utkání s Bouzasovou. Američanka však předvedla jeden ze svých velmi nepovedených výkonů a zápas s bláznivým výsledkem nečekaně prohrála.

V první sadě uhrála světová čtyřka pouhý jeden game. Přesto se dokázala ve druhém dějství zvednout a pořádně zabojovala. Ve více než hodinové sadě nakonec uspěla poměrem 7:3 v tie-breaku a zdálo se, že se chystá ke skvělému obratu.

Opak byl ale pravdou. Rozhodující dějství favoritka vůbec nezvládla a proti senzačně hrající Španělce byla naprosto bezradná. Schytala potupného kanára a Bouzasová poslala svůj tým do vedení.

Američany následně zachránil zraněný Fritz, který i kvůli bolestem kolene nemůže hrát svůj nejlepší tenis. To už se ukázala v utkání s Argentinou, kde podlehl Sebastianu Báezovi a nebylo jisté, zda na United Cupu či dalších turnajích vůbec nastoupí.

Šestý hráč světa se však za svůj tým bojovat a ve více než tříhodinové fyzicky náročné bitvě udolal 7:6, 3:6, 7:6 Munara"Byl to bláznivý zápas. Musel jsem se hodně snažit, abych se udržel v zápase nebo proměnil kterýkoli z důležitých bodů. Bylo to opravdu těžké, opravdu fyzicky náročné," komentoval Fritz, který tak srovnal stav zápasů na 1:1 a rozhodnout musela smíšená čtyřhra.

Do mixu nastoupila opět Gauffová s deblovým specialistou Christianem Harrisonem proti Yvonne Cavalléové a Inigu Cervantesovi. Americká dvojice zvítězila 7:6, 6:0 a zajistila tak pro svůj tým postup ze skupiny A do čtvrtfinále.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin
Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Patik
05.01.2026 12:01
No poďme všetci pokrytci .. ďalší americký vojenský utok .. tentokrát na Venezuelu..Fritz Gauffova odobrať vlajky pri mene.. vylúčiť ich z turnajov..a pekne nech si ich celý svet berie do huby ako reprezentuju agresora a podporujú vojnu.. zrušiť americké turnaje odsúdiť amerických športovcov no čo je poďme..čo sa to zrazu nikde nerieši..či tu to neplatí lebo to niesu rusi..zase dvojity meter..
Reagovat
PTP
05.01.2026 12:06
Ty Venezuelané ještě budou Trumpovi líbat ruce.
Reagovat
Blondie
05.01.2026 12:30
Vatnik detected
Reagovat
pantera1
05.01.2026 12:48
k tomu není co dodat.
Reagovat
PTP
05.01.2026 11:41
Zrzečka Coco se mi líbí i přes prohru se španělskou Bouzkovou.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist