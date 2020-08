Gengel na challengeru na Žižkově vyřadil Gabašviliho. Vyhráli i Macháč, Kolář a Vrbenský

Marek Gengel už v sobotu zvládl kvalifikační zápas proti krajanu Martinu Krumichovi a dnes na výhru navázal i na úvod hlavní soutěže. Čtyřiadvacetiletý Čech, kterému se v průběhu koronavirové pauzy nedařilo na domácích přípravných akcích, se postaral o překvapení na úkor zkušeného Rusa Tejmuraze Gabašviliho.



Gengel (478. v ATP) porazil bývalého 43. hráče světa, který aktuálně figuruje na 256. místě žebříčku, 6-2 6-4. Ve druhém setu přitom musel dvakrát dotahovat manko brejku a za stavu 4-5 dokonce čelil setbolu.



Ve druhém kole se Gengel utká s patnáctým nasazeným Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.



I do druhého pražského challengeru vstoupil vítězně Tomáš Macháč. Osmifinalista ze Štvanice začal na Žižkově vítězstvím 6-2 4-6 6-0 nad Argentincem Franciscem Cerundolem.



O vyrovnání výsledku ze Štvanice se 19letý Macháč utká s bývalým 33. hráčem světa Robinem Haasem z Nizozemska, jenž plní roli nasazené třináctky.



Na osmifinále ze Štvanice se snaží navázat i Zdeněk Kolář a také on dnes na Spojích začal vítězně. Belgičana Arthura De Greefa přehrál 6-4 6-1 a může se chystat na souboj s nasazenou trojkou orejcem Hyoen Chungem.



Dobrou formu se pokouší potvrdit Michael Vrbenský, který si v pátek zahrál semifinále na Štvanici. Na Žižkově odstartoval snadnou výhrou nad Srbem Pedjou Krstina., jehož přehrál za 66 minut hry 6-1 6-3. O postup do osmifinále si 20letý Čech zahraje se čtvrtým nasazeným Němcem Yannickem Madenem.



Prvním vyřazeným domácím hráčem byl Jiří Lehečka. Osmnáctiletý Čech v prvním kole podlehl 6-4 3-6 6-7 Němci Danielu Masurovi, byť ve třetím setu otočil z 3-5 na 6-5 a byl dva míčky od postupu. K mečbolu se však nedostal a v rozhodujícím tie-breaku uhrál už jen jeden bod.



Jako poslední z Čechů se dnes se na Spojích představí ještě Lukáš Rosol proti Rudolfu Möllekerovi z Německa.



Už v sobotu se do druhého kola dostal Jonáš Forejtek, který vyřadil Rusa Alexeje Vatutina.



Nejvýše nasazeným hráčem je trojnásobný grandslamový šampion Švýcar Stan Wawrinka, jenž včera triumfoval na Štvanici. Dvojkou je Francouz Pierre-Hugues Herbert.



Zatímco v uplynulých dnech na Štvanici se hrálo před diváky, do areálu TK Spoje Praha fanoušci vpouštěni nejsou.

• CHALLENGER PRAHA / TJ SPOJE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

nedělní výsledky (23. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Gengel (ČR) - Gabašvili (Rus.) 6-2 7-6(1) Macháč (ČR) - Cerundolo (Arg.) 6-2 4-6 6-0 Vrbenský (ČR) - Krstin (Srb.) 6-1 6-3 Kolář (ČR) - De Greef (Belg.) 6-4 6-1 Masur (Něm.) - Lehečka (ČR) 4-6 6-3 7-6(1)