Giorgiová v problémech. Italku vyšetřují kvůli možnému zfalšování potvrzení o očkování

Giorgiová se stejně jako ostatní tenisté potřebovala letos prokázat očkováním proti covidu-19 na Australian Open a US Open. V Melbourne postoupila do 3. kola, v New Yorku skončila v 2. kole.

Třicetiletá Italka během kariéry vyhrála tři turnaje WTA ve dvouhře a ve světovém žebříčku byla nejlépe na 26. místě. V současnosti jí patří 66. příčka.