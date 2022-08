Granby: Kasatkinová je znovu po třech týdnech ve finále, Savilleová po pěti letech

WTA GRANBY - Darja Kasatkinová v kanadském Granby smetla 6-2 6-0 francouzskou teenagerku Diane Parryovou a postoupila do finále. O druhý titul v přípravě před US Open se světová desítka utká s Australankou Darjou Savilleovou, jež si finále zahraje po pěti letech.

Darja Kasatkinová na začátku srpna vyhrála turnaj WTA 500 v San José a po třech letech se vrátila do Top 10. V Torontu a Cincinnati pak sice vypadla hned v prvním kole, tento týden v kanadském Granby ale stále nenašla přemožitelku a znovu po třech týdnech si zahraje finále.



Kasatkinová plní roli nasazené jedničky a pozici favoritky potvrdila i ve svém čtvrtém vystoupení. Devatenáctiletou Francouzkou Diane Parryovou, která v Kanadě vyřadila Terezu Martincovou či semifinalistku Wimbledonu Tatjanu Mariaovou a semifinále turnaje WTA hrála poprvé, smetla 6-2 6-0.



25letá rodačka z Toljatti postoupila do svého celkově 11. finále a usilovat v něm bude o 6. titul. Její soupeřkou bude Darja Savilleovou, za svobodna Gavrilovová (h2h 2-0). Australanka v Granby ztratila ve třech duelech jen deset gamů, ze semifinále postoupila bez boje přes zraněnou Ukrajinku Martu Kosťukovou.



28letá rodačka z Moskvy Savilleová si finále zahraje popáté v kariéře a poprvé po pěti letech. Jediný titul slavila v srpnu 2017 v New Havenu, což byla rovněž generálka na US Open.