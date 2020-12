Grandslamoví šampioni a členové Síně slávy Ralston a Olmedo podlehli rakovině mozku

Ralston sbíral úspěchy před začátkem tzv. open éry v roce 1968, ty největší ve čtyřhře, v níž slavil pět grandslamových triumfů (Wimbledon 1960, US Open 1961-63 a French Open 1966).

Rodák z kalifornského Bakersfieldu byl ovšem i vynikajícím singlistou, když získal 41 titulů a v roce 1963 byl podle magazínu Reading Eagle třetím nejlepším hráčem světa a o tři roky později ho Daily Telegraph umístil na páté místo pomyslného žebříčku. Ve dvouhře na grandslamech je jeho maximem finále Wimbledonu 1966, dále hrál semifinále US Open 1960 a Australian Open 1970.

Navíc si třikrát zahrál grandslamové finále ve smíšené čtyřhře a v roce 1963 pomohl Američanům vybojovat "salátovou mísu" pro vítěze Davis Cupu. V nejprestižnější týmové soutěži poté působil jako kouč a následně mu byla svěřena i role kapitána. Téměř všechny úspěchy si připsal jako amatér, mezi profesionály vstoupil až v roce 1967.

Po konci kariéry v roce 1977 se rozhodl u tenisu zůstat a zvolil cestu trenéra. Mezi jeho svěřenci najdeme hvězdy jako Chris Evertovou, Yannicka Noaha či Gabrielu Sabatiniovou.

As a 5-time major doubles champion, Davis Cup great, and coach to Grand Slam champions, collegiate teams, and club players, Dennis Ralston made a lasting impact on all levels of our sport and its history.



Our condolences to Dennis' family & many friends.https://t.co/AceanDbqea — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) December 7, 2020

Olmedo přišel jako teenager z rodného Peru do Kalifornie a patřil k tenisovým hvězdám závěru 50. let. V roce 1958 se Spojenými státy získal Davis Cup, ve čtyřhře ovládl US Open a rok nato zažil životní sezonu: vyhrál Australian Open a především Wimbledon, v jehož finále jasně porazil Australana Roda Lavera.

V roce 1959 byl dle Daily Telegraphu druhým nejlepším hráčem světa. V tomtéž roce také neúspěšně bojoval o titul na US Open. O rok později vstoupil mezi profesionály a tentokrát se mu US Open podařilo dobýt.

Více než čtvrt století učil Olmedo tenis v Beverly Hills Hotelu, kde patřily k jeho žákům hollywoodské celebrity jako Katharine Hepburnová, Robert Duvall a Chevy Chase.