Halepová kvůli potížím s dýcháním podstoupila operaci nosu, chybět bude několik týdnů

"Jak někteří z vás ví, mám už nějakou chvíli problémy s nosem. Tyto potíže se během léta zejména ve Washingtonu zhoršily. Tento problém mi ztěžoval dýchání a zhoršoval se v noci, kdy jsem měla kompletně ucpaný nos. Jediné řešení bylo jít na operaci," napsala Halepová

"Vše se zvládlo dobře. Potřebuji pár týdnů odpočinku, než se budu zase věnovat fyzické aktivitě. Uvidíme se brzy na tenisovém kurtu," doplnila Halepová.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e