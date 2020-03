Halepová přispěje nemocnicím v Rumunsku na boj s koronavirem

"Bohužel procházíme velice těžkým obdobím, jaké jsme si ještě před pár měsíci ani nedovedli představit. Na druhou stranu je to skvělá příležitost ukázat, že dokážeme být oporou a být zodpovědní nejen k sobě, ale i k lidem okolo," napsala druhá hráčka světového žebříčku.

"Zatímco my jsme doma, lékaři a sestry vyvíjejí nesmírné úsilí k záchraně každého života a sami se ve jménu vyššího dobra vystavují riziku. Proto jsem se rozhodla pomoci své zemi a daruju lékařské vybavení," vysvětluje osmadvacetiletá rodačka z Constanty.

"Rozhodla jsem se věnovat peníze na nákup potřebného vybavení a zdravotnického materiálu. Částku, která bude okamžitě směrována vedení nemocnic v Bukurešti a Constantě. Podporuju každého, kdo může pomoct v boji proti tomuto viru. Prosím, buďte zodpovědní a zůstaňte pozitivní," dodala.

Rumunsko oficiálně hlásí zhruba dvě stovky nakažených novým typem koronaviru, žádné úmrtí v souvislosti s infekcí zatím nebylo v zemi zaznamenáno.

Kromě Halepové pomáhají také Kanaďanka Bianca Andreescuová a Američanka Katy McNallyová, které darovaly podepsané rakety nadace Athletes For Relief.

We are so grateful for the bravery of our medical workers at these difficult times. I am committed to helping my country and have decided to donate medical equipment.



Please see my Facebook page for more info: https://t.co/D0Ko1lrtUp



Stay safe and look after each other ❤ pic.twitter.com/z8kbYWPUWO