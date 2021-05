Halepová stále léčí lýtko, poprvé přijde o French Open

Halepové letos zdraví vůbec nepřeje. Kvůli bolavým zádům vynechala prestižní akce v Dauhá a Dubaji, v Miami kvůli bolestem ramene odstoupila, v Římě vzdala pro zranění levého lýtka a kvůli natrženému svalu teď přijde o jeden ze svých nejoblíbenějších turnajů.

Halepová v areálu Rolanda Garrose startovala pravidelně od roku 2009, v letech 2014 a 2017 si zahrála finále, ale triumfu (svého prvního na grandslamech) se dočkala až před třemi lety.

but it is the right and only decision to make. The thought of not being in Paris fills me with sadness, but I will focus my energy on recovery, staying positive and getting back on court as soon as it is safe to do so. Roland Garros 2022, I’m coming for you! A bientot ❤️ pic.twitter.com/7Y3EvvOra5