Halepová své jméno stále neočistila. Má nesrovnalosti v biologickém pasu

Simona Halepová se loni v září krátce po porážce v 1. kole US Open podrobila operaci nosu, kterou se rozhodla vyřešit dlouhodobé problémy s dýcháním, a předčasně ukončila sezonu.

Zhruba o měsíc později ale fanoušky šokovala mnohem více znepokojující zprávou. Na newyorském grandslamu měla pozitivní test na zakázanou látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek, tedy s podobnými účinky jako EPO.

Analýza v jejím vzorku odhalila lék Roxadustat, který se používá k léčbě anémie způsobené chronickým onemocněním ledvin. Preparát, který předloni schválila Evropská léková agentura, figuruje na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury WADA. Halepová vědomé užití jakékoliv zakázané látky odmítla.

"Za celou mou kariéru jsem na podvádění nikdy ani nepomyslela, bylo by to zcela proti zásadám, v nichž jsem byla vychována. Tváří v tvář takové nespravedlivé situaci se cítím naprosto zmatená a podvedená. Budu bojovat až do konce, abych dokázala, že jsem nikdy vědomě nevzala žádnou zakázanou látku, a věřím, že dříve či později vyjde pravda najevo," uvedla 31letá Rumunka loni na podzim.

Vítězka Roland Garros 2018 a Wimbledonu 2019 má od října předběžně zastavenou činnost na osm měsíců a svou nevinu dosud nedokázala. Loni v prosinci poskytla ITF všechny důkazy týkající se kontaminace z autorizovaného potravinového doplňku, vyšetřování se však stále nedočkala.

I’ve been provisionally suspended for 8 months even though I’ve sent all the evidence regarding my contamination to the ITF last December. I don’t ask for any special treatment, but to be able to get judged by the Tribunal. I feel it is unfair. How long is it going to last? pic.twitter.com/ZwcMzXKnd0