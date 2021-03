Harris v Dubaji vyřadil i Shapovalova a zahraje si o první titul

Lloyd Harris loni v Dubaji rovněž zvládl kvalifikaci, ale skončil hned v prvním kole hlavní soutěže. Letos si však ve Spojených arabských emirátech vede podstatně lépe a i když neměl jediný den volna, zvládl od soboty všech sedm zápasů.

Přitom byl blízko dalšímu konci v prvním kole, když s Christopherem O'Connellem prohrával o set brejk. Po úspěšném obratu se však rozjel a vyřadil nasazenou jedničku Dominica Thiema (první skalp hráčů Top 10), Filipa Krajinoviče, bývalou světovou čtyřku Keie Nišikoriho a dnes po téměř tříhodinové bitvě turnajovou trojku a světovou dvanáctku Denise Shapovalova.

S Harrisem, jenž začal mít v závěru úvodní sady potíže s nohou, to za stavu 6-7 2-4 nevypadalo vůbec dobře, Shapovalov pak však předvedl první zaváhání na podání, Jihoafričan získal čtyři gamy v řadě a stav utkání srovnal.

V rozhodujícím dějství nebyl stejně jako v tom úvodním k vidění jediný brejkbol a rozhodovat musel opět tie-break, v něm měl tentokrát navrch Harris a po dvou hodinách a 41 minutách využil svůj druhý mečbol.

