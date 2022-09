Havlíčková je novou juniorskou jedničkou. Teď se chce posouvat žebříčkem WTA

Nadšená z dalšího úspěšného juniorského grandslamu a postupu do čela světového žebříčku byla po návratu z US Open Lucie Havlíčková. Sedmnáctiletá tenistka z Prahy poskočila do čela pořadí díky finálové účasti ve dvouhře a povedené vystoupení na betonových dvorcích ve Flushing Meadows korunovala triumfem v deblu s Ruskou Dianou Šnajderovou. Zajistila si divokou kartu do kvalifikace říjnového turnaje WTA v Ostravě a už chce hrát co nejvíce mezi dospělými.

"Americký výsledek jsem vstřebala. Byl to úspěšný výjezd. Bohužel finále dvouhry (proti Filipínce Alexandře Ealaové) se nepodařilo, jak bych chtěla, ale pořád to byl pozitivní týden," řekla Havlíčková při dnešním videorozhovoru s novináři.

Sedmnáctiletá tenistka získala v deblu na US Open třetí letošní triumf z juniorských grandslamů. V červnu vybojovala double na Roland Garros. Přestože jí v žebříčku WTA patří 531. místo, dnes se mezi juniorkami posunula na první pozici.

"Je to pár hodin stará informace, takže to nedokážu popsat. Myslím, že se nic moc nemění. Je ale skvělé být první na světě," uvedla Havlíčková. "Už před turnajem jsem věděla, že pokud se zadaří, mohlo by to vyjít. Byly však i další faktory. Například hrála Sofia Costoulasová, která kdyby vyhrála, byla by přede mnou. Až do konce nebylo jisté, jak se to poskládá," řekla Havlíčková.

Po úspěšných výkonech dostala hráčka TK Sparta Praha divokou kartu do kvalifikace na ostravský turnaj WTA Agel Open. Ten se uskuteční od 3. do 9. října. "Je to pro mě skvělá informace a moc všem děkuji. Ostrava bude prvním turnajem po návratu z Ameriky. Poté mám naplánované šedesátky nebo pětadvacítky dospělých turnajů na betonu," nastínila.

Do budoucna by si přála hrát co nejvíc soutěží mezi dospělými. Rovněž se chce posunout do konce roku v žebříčku WTA. "Myslím, že abych se dostala na Australian Open, musela bych se v (dospělém) žebříčku ještě hodně posunout. Ten totiž ještě není tak růžový jako ten juniorský. Na grandslamovou kvaldu si budu muset počkat, snad to ale dříve, nebo později vyjde," usmála se.