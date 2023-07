Heninová obdrží od ITF nejvyšší ocenění. Tenisu významně přispívá na různých úrovních

Jednačtyřicetiletá hráčka během kariéry vybojovala také olympijské zlato (v Aténách 2004) a o tři roky dříve pomohla belgickému týmu k triumfu v tehdejším Fed Cupu. Cenu, pojmenovanou po bývalém předsedovi ITF a hráči Chatrierovi, převezme dnes v Londýně.

"Byla jednou z nejlepších hráček své generace na kurtech a od konce kariéry trvale a významně přispívá našemu sportu na různých úrovních," řekl šéf federace David Haggerty. Když Heninová s hraním skončila, založila v Belgii úspěšnou akademii a věnuje se charitativní nadaci pro děti s postižením.

Na okruhu WTA vyhrála 43 turnajů, z grandslamů se jí nepodařilo dobýt jen Wimbledon, kde byla dvakrát ve finále. V čele světového žebříčku strávila 117 týdnů a třikrát ukončila sezonu jako jednička.

