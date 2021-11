Herbert s Mahutem po dvou letech ovládli Turnaj mistrů ve čtyřhře

Pierre Hugues Herbert a Nicolas Mahut vytvořili deblový pár na začátku roku 2015 a po sedmileté spolupráci mají na kontě trofeje ze všech čtyř grandslamů (celkem pět) a dnes jako první francouzský tandem v historii přidali do sbírky druhý triumf na Turnaji mistrů.



Na vyvrcholení sezony Francouzi startovali už pošesté, nekvalifikovali se pouze v loňské neúplné sezoně. Třetí start v řadě proměnili ve finále a podruhé po sobě ho přetavili v titul. Předloni zvítězili v londýnské O2 Areně.



Dnes ve finále v turínské Pala Alpitour porazili bez ztráty servisu 6-4 7-6 americko-britský tandem Rajeev Ram a Joe Salisbury a oplatili jim čtyři dny starou porážku ze skupiny. Ve středu nevyužili dva mečboly.



Herbert s Mahutem v dnešním zápase ztratili pouze 10 míčků po svém servisu a nečelili brejkbolu. Sice sami využili pouze jednu ze sedmi šancí na brejk, které měli v pěti různých gamech, ale litovat nemuseli. Tie-break druhého setu jasně ovládli a vyhráli všech sedm výměn.







Ram se Salisburym na Turnaji mistrů zakončili i třetí společnou sezonu a znovu vylepšili své maximu. V roce 2019 vypadli ve skupině, loni v semifinále a letos prohráli až ve finále. Ram ve finále neuspěl ani před pěti lety po boku Jihoafričana Ravena Klaasena, Salisbury se dnes stal prvním Britem ve finále čtyřhry.



37letý Američan Ram se a 29letý Brit Salisbury prožívají od začátku spolupráce nejlepší období kariér. Společně se poprvé a celkem už třikrát dostali do finále grandslamu ve čtyřhře mužů a dvě z nich - Australian Open 2020 a US Open 2021 - přetavili v tituly. K tomu oba přidali po dvou trofejích z mixu.



Šampionem ve dvouhře se stal Němec Alexander Zverev, který ve finále přehrál ruského obhájce titulu Daniila Medveděva.

• TURNAJ MISTRŮ 2021 •

Turín (Itálie), tv. povrch / hala, 7.250.000 dolarů

nedělní výsledky (21. 11. 2021) • Dvouhra - finále • Zverev (4-Něm.) - Medveděv 2-Rus.) 6-4 6-4 • Čtyřhra - finále • Herbert/Mahut (3-Fr.) - Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) 6-4 7-6(0)