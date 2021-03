Herbert v Marseille postoupil počtvrté do finále, o první titul si zahraje s Medveděvem

Pierre-Hugues Herbert letos vyhrál pouze dva singlové zápasy, v hlavní soutěži dokonce pouze jeden.



Na domácí halové akci v Marseille ale začal skalpem Keie Nišikoriho a začal si věřit. Včera dokonce vyřadil i dvojnásobného obhájce titulu Řeka Stefanose Tsitsipase, proti kterému si připsal první skalp hráče Top 5, a poprvé od června 2019 postoupil do semifinále.



V něm dnes 29letý Francouz nedal šanci čtvrtému nasazenému Ugu Humbertovi. O sedm let mladšího krajana přehrál 6-3 6-2 a počtvrté v kariéře postoupil do finále.



V něm dosud neuspěl. Vítěz všech čtyř grandslamů ve čtyřhře prohrál singlové finále ve Winston-Salemu 2015, Shenzhenu 2018 i Montpellier 2019.



"Našel jsem tady herní pohodu a hraju opravdu dobře. Doufám, že na výkony navážu i v posledním zápase. Vím, že mě nečeká nic lehkého, ale půjdu do toho na sto procent," řekl odhodlaný Herbert.







O premiérový titul si Herbert zahraje proti nejvýše nasazenému Daniilu Medveděvovi (h2h 2-1), na kterého se mu daří. Před šesti lety ho porazil v kvalifikaci právě v Marseille a předloni ho zdolal v pěti setech na Roland Garros. Jedinou porážku utrpěl po třísetovém boji v Rotterdamu 2018.



Pětadvacetiletý Medveděv v dnešním semifinále vyřadil Matthewa Ebdena. Australský kvalifikant vzdal kvůli zranění pravého přitahovače za nepříznivého stavu 4-6 0-3.



"Není to příjemné zakončit zápas takhle. Věděl jsem, že i když je zraněný, musím stále hrát naplno. Je mi ho líto, snad to není nic vážného," řekl finalista Australian Open Medveděv.



Ruský tenista bude v neděli usilovat o první titul od loňského triumfu na Turnaji mistrů. "Naštěstí tu nebudou diváci, protože kdybych měl hrát finále proti Francouzovi v Marseille, nebylo by to nic jednoduchého," řekl Medveděv, jenž vyhrál 22 z posledních 24 zápasů.



Bez ohledu na výsledek finále se Medveděv posune v pondělí na druhé místo světového žebříčku. Bude na něm jako první hráč mimo 'velkou čtyřku' Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Andy Murray od července 2005, kdy byl dvojkou Lleyton Hewitt.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala , 409.765 eur

sobotní výsledky (13. 03. 2021) • Dvouhra - semifinále • Medveděv (1-Rus.) - Ebden (Austr.) 6-4 3-0 skreč E. Herbert (Fr.) - Humbert (4-Fr.) 6-3 6-2