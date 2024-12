Hlavní soutěž v Melbourne může hrát až 16 Čechů. Sedm nadějí včetně Fruhvirtových čeká kvalifikace

19.12.

Fonseca je v semifinále, Menšík bez šance

Jakub Menšík definitivně přišel o šanci prodrat se do semifinále Turnaje mistrů pro hráče do 20 let. Poslední naději mu před pátečním závěrečným vystoupením ve skupině Next Gen ATP Finals sebral jeho příští soupeř Joao Fonseca, který vyhrál i druhý zápas a zajistil si postup z prvního místa. Osmnáctiletý Brazilec si po den favorizovaném Filsovi poradil podobně jako ve finále loňského US Open juniorů i s Američanem Learnerem Tienem, kterého po drtivém startu porazil 4:0, 4:0, 1:4, 4:2.