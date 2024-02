Horkých 24 hodin Plíškové: Boj o minuty, last-call, spánek v osm ráno a nakonec zázračné vítězství

Více než čtyři roky čekala na to, až si zase užije pocit vítězky. Triumf na turnaji v Kluži si ale Karolína Plíšková (31) zrovna pohodově vychutnat nemohla. Dát si vínko, pozvat přátele? Kdepak. Po ceremoniálu a rychlé tiskovce spěšně zabalila a upalovala na letiště, aby stihla jediný možný let do 3 500 kilometrů vzdáleného katarského Dauhá.

Finálový zápas na Transylvania Open a pondělní duel prvního kola na prestižním klání v Dauhá s označením WTA 1000 dělilo pouhých 23 hodin. A kdyby Plíšková nevyřídila v neděli domácí naději Anu Bogdanovou hladce ve dvou setech, možná by do Kataru posílala omluvenku.

Finále v Kluži začínalo až v 17:30 a končilo v 19:11 (v Rumunsku je o hodinu více). Poslední možný spoj z tamního letiště do Dauhá byl ve 21:40 s přestupem v Istanbulu. Stihnout přesun? Nemožné.

Dárek ředitele

Naštěstí Karolíně vyšel vstříc ředitel turnaje Patrick Ciorcila. Vítězce a bývalé světové jedničce zajistil privátní let do Istanbulu. I tak měla ale česká tenistka co dělat, aby linku Istanbul - Dauhá stihla. Do letadla nastupovala jako úplně poslední v době, kdy se ozýval tradiční "last-call". Šlo o minuty. Ale letadlo nakonec odletělo i s ní.

Nebývá zvykem, že tenisová klání na sebe navazují v tak rychlém sledu. Vítězky či finalistky předchozích turnajů většinou mívají to privilegium, že vstupují do dalšího turnaje až v úterý či ve středu. Jenže Qatar Open a vůbec akce únorové arabské tour mají trochu jiná specifika. Začíná se v neděli a končí v sobotu. První kolo musela Plíšková chtě-nechtě odehrát v pondělí, tedy necelý den po triumfu v Rumunsku.

Česká tenistka nebyla jedinou, která musela bojovat s téměř nesmyslným časovým harmonogramem. Ruska Darja Kasatkinová se dokonce ozvala s ostrou kritikou. "Mám otázku, nevím pro koho, zda na WTA nebo na turnaje. Ale chcete, aby opravdu hráči na kurtu umírali nebo byli často zranění? Možná budu muset v pondělí odletět a ještě ten samý den hrát na dalším turnaji. Nebrečím, jen říkám fakta. A fakta říkají, že to takhle být nemůže. Doufám, že mě slyší správní lidé," vyprávěla po svém postupu do nedělního finále v Abú Zabí, které následně prohrála s Jelenou Rybakinovou.

A ano, v pondělí už musela na kurt v Kataru proti Anastasii Pavljučenkovové. Kasatkinová ale přece jen oproti české tenistce měla snazší přesun, ze Spojených arabských emirátů do Dauhá je to jen hodina letu.

Jak utíkal čas

To Plíšková startovala z Kluže těsně před jedenáctou večer a v Istanbulu okolo 2:00 tamního času nasedala do letadla. Po letu dlouhém 4,5 hodiny dorazila do Dauhá v sedm ráno, v 8:00 byla v hotelu a naordinovala si spánek do 12:30. Po rychlém obědě vyrazila ve 14:30 na rozehrávku. Zatímco v Kluži se hrálo v hale, v Kataru jsou kurty pod širým nebem. Tenisté tento přesun příliš rádi nemají. A když také Plíšková vstupovala do zápasu s odpočatou Annou Kalinskou z Ruska, která se naposledy představila ve čtvrtfinále Australian Open, bylo to znát.

Na úvod dvakrát za sebou ztratila svůj servis a během chvilky prohrávala 0:4. První sada trvala pouhých 29 minut. Ani druhé dějství nezačala dobře. Jenže Plíšková v první hře odvrátila tři brejkboly, otočila ztrátu z 0:40 ve svůj prospěch a nakonec dotáhla set do tie-breaku. Míček od míčku se s novým prostředím sžívala a nakonec Rusku po třísetové bitvě udolala. Na kurtu strávila více než dvě hodiny a už zase utíkala na hotel dohnat spánkový deficit.

Odměnou byly hlavně gratulace blízkých, ale potěšila i jedna speciální. Tu poslal Karolíně ředitel turnaje v Kluži Patrick Ciorcila - ano, právě ten muž, který pomáhal zařizovat šílený přesun.

Ředitel klužského turnaje Patrick Ciorcila měl z postupu Plíškové radost. (@ Instagram)

Zatímco Kasatkinová přesun a první zápas v Dauhá nezvládla, Plíšková dokázala postoupit. Už v úterý ji ale v našlapaném programu čeká další zápas - tentokrát s další Ruskou Anastasií Potapovovou, která ve světovém rankingu figuruje na 34. místě. Pro Karolínu to bude sedmý zápas v osmi dnech, v programu, kde každá minuta spánku má cenu zlata.

Je ale zřejmé, že česká tenistka se s novou rolí, kdy už nebývá nasazenou a nemá privilegia volných losů, pere statečně. V letošní sezoně má bilanci sedmi vítězství a tří proher a snad jen jediný zápas - s krajankou Kateřinou Siniakovou - byl z její strany opravdu nepovedený.

Titul z Kluže, i když přišel po čtyřletém půstu a jeho dozvuky byly spíše dramatické, ale rozhodně nebyl náhodný. To vítězství nad Kalinskou ale vzhledem k okolnostem a vývoji zápasu zázrakem bylo. Ale tenhle příběh si hezký konec zasloužil.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.