Plíšková v Dauhá uspěla po bleskovém přesunu z Kluže. Uspěly i Nosková, Bouzková a Vondroušová

WTA DAUHÁ - Úvodní zápas v Dauhá zvládlo všech pět českých tenistek, den po Kateřině Siniakové odstartovaly vítězně i další čtyři zástupkyně. Pouhých 24 hodin po triumfu v rumunské Kluži si s bleskovou aklimatizací poradila šampionka z roku 2017 Karolína Plíšková (31), jež otočila duel s Annou Kalinskou. Úspěšnou premiéru v Kataru slaví Linda Nosková (19) po výhře nad Američankou Bernardou Peraovou, i Marie Bouzková (25), která postupuje po třísetové bitvě s grandslamovou vítězkou Sofií Keninovou. Už do osmifinále postoupila Markéta Vondroušová (24), byť dostala od Greete Minnenové kanára a sedmkrát neudržela své podání.

Kalinská – Kar. Plíšková 6:2, 6:7, 4:6

Karolína Plíšková minulý týden ukončila několik černých sérií, po deseti měsících vyhrála dva zápasy po sobě a v neděli v rumunské Kluži získala první titul od ledna 2020.

Čas na oslavy ale nebyl. Soukromým letadlem se okamžitě přesunula do Istanbulu, kde na poslední chvíli stihla linkový let do Dauhá, aby druhý den na Blízkém východě mohla zahájit další a mnohem prestižnější turnaj.

Neskutečná Karolína!



Včera kolem šesté hodiny večerní ovládla turnaj v Kluži. Čekal jí náročný přesun na tisícovku v Kataru. A ten zvládla na jedničku!



Česká tenistka zvládla obrat proti Kalinskaye a postupuje do druhého kola v Dauhá! pic.twitter.com/Pi9g5BpcWC — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 12, 2024

Po minimu odpočinku a ani ne 24 hodin po oslavách v rumunské hale už v Kataru nastoupila k utkání v outdoorovém prostředí a proti Anně Kalinské začala vlažně. Prohrála první čtyři gamy, ale velmi rychle si zvykla na odlišné podmínky, už jen jednou v závěru utkání zaváhala při svém podání a Rusku porazila 2:6, 7:6, 6:4.

Statistiky zápasu Anna Kalinská – Karolína Plíšková (@ Livesport)

Ve druhém kole na šampionku z roku 2017 čeká Anastasia Potapovová (h2h 0:0). Ruska odstartovala výhrou nad italskou náhradnicí Martinou Trevisanovou, která nastoupila po odhlášení zraněné Barbory Krejčíkové.

Peraová – Nosková 3:6, 6:7

Linda Nosková prožila povedený vstup do sezony. Po semifinále v Adelaide a čtvrtfinále na Australian Open, na kterém zaznamenala životní skalp světové jedničky Igy Šwiatekové a třikrát překonala své grandslamové maximum, prošla dvoukolovou kvalifikací turnaje v Abú Zabí. Až právě ve Spojených arabských emirátech zaznamenala první letošní zaváhání, když v prvním kole hlavní soutěže překvapivě prohrála se španělskou náhradnicí Sarou Sorribesovou.

O šest dní později už vstup do hlavní soutěže zvládla. Při premiéře na podniku WTA 1000 v Dauhá si devatenáctiletá Češka poradila se zkušenou Američankou Bernardou Peraovou, kterou porazila 6:3, 7:6.

Výborně! Linda Nosková zvládla svoje první kolo a překonala Bernardu Peru.



V druhém kole na čtvrtfinalistku letošního Australian Open čeká Maria Sakkari. pic.twitter.com/f0uYlFdNRy — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 12, 2024

Ve druhém kole Nosková vyzve světovou devítku Marii Sakkariovou, s o devět let starší Řekyní se utká poprvé.

Bouzková – Keninová 7:5, 2:6, 7:6

Vítěznou premiéru v hlavní soutěži štědře dotované akce v Dauhá zaznamenala také Marie Bouzková. Pětadvacetiletá Češka udolala 7:5, 2:6, 7:6 vítězku Australian Open 2020 Sofii Keninovou a přerušila sérii tří porážek.

Bouzková se ujala vedení 7:5 a 2:0, jenže pak poprvé a dokonce třikrát po sobě neudržela servis a o postup musela ještě pořádně zabojovat. V rozhodující sadě za stavu 5:3 nevyužila tři mečboly, vzápětí duel nedopodávala a Američanka ještě závěr zdramatizovala. Česká tenistka si ale vítězství sebrat nenechala a nakonec téměř tříhodinový duel uzavřela využitím pátého mečbolu.

OBROVSKÁ BITVA!



Marie Bouzková po bezmála třech hodinách překonala Sofii Kenin a ve druhém kole turnaje v Dauhá vyzve Danielle Collins! pic.twitter.com/ZY2X7vJu34 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 12, 2024

O postup do osmifinále si 35. hráčka světa Bouzková zahraje s další Američankou Danielle Collinsovou, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1.

Vondroušová – Minnenová 6:2, 0:6, 6:4

Svůj úvodní zápas v Dauhá zvládlo nakonec všech pět českých tenistek. Po Siniakové, Noskové, Bouzkové a Plíškové zvítězila také světová osmička Markéta Vondroušová, která v utkání už druhého kola porazila 6:2, 0:6, 6:4 Belgičanku Greetu Minnenovou a postoupila do osmifinále.

Šestá nasazená Vondroušová po úvodní ztrátě servisu vyhrála čtyři hry po sobě a rozhodla o zisku prvního setu. Jenže pak šestkrát v řadě neudržela servis, dostala kanára a ve třetím dějství prohrávala 2:4. Nicméně koncovku zvládla lépe a i když za stavu 4:4 prohrávala 0:40, poosmé o podání nepřišla a zápas s divokým průběhem ukončila ziskem posledních čtyř gamů.

4/4! Markéta Vondroušová potvrdila, že v pondělí v Dauhá letos prostě Češky neprohrávají!



Po velkém boji porazila skvěle hrající Minnen a postoupila do třetího kola v Dauhá! pic.twitter.com/4NVk8fIO9G — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 12, 2024

"Myslím, že hlavně ve druhém setu (Minnenová) hrála opravdu úžasně. Ode mě to nebyl skvělý zápasy, delší dobu jsem teď nehrála a jen trénovala. Ale jsem šťastná, že jsem to zvládla a postoupila dál," řekla vítězka loňského Wimbledonu, jež se představila poprvé od výprasku v prvním kole Australian Open.

Statistiky zápasu Markéta Vondroušová – Greet Minnenová (@ Livesport)

O místo ve čtvrtfinále si 24letá rodačka ze Sokolova zahraje ve středu proti Ukrajince Martě Kosťukové, nebo Rusce Anastasii Pavljučenkovové.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá