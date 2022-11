Hradecká chce po kariéře u tenisu zůstat. Ráda by trénovala děti

Největší úspěchy: OH 2012 (Londýn) - stříbro (čtyřhra), OH 2016 (Rio de Janeiro) - bronz (smíšená čtyřhra); vítězka čtyřhry na French Open 2011 a US Open 2013 a smíšené čtyřhry na French Open 2013; vítězka 26 turnajů WTA ve čtyřhře; 5x vítězka Fed Cupu (2011-12, 2014-16)