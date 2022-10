Hradecká odehrála poslední zápas kariéry. Ve sbírce má grandslamové trofeje i olympijské medaile

Lucie Hradecká si letošní sezonu naplánovala jako rozlučkovou a své rozhodnutí už nezměnila. Poslední turnaj odehrála v mexické Guadalajaře, kde se představila po boku Hao-Ching Chan z Tchaj-wanu.



Ani na druhé společné akci bývalé členky deblové Top 5 výrazný výsledek nezaznamenaly. Minulý týden v San Diegu 37letá Češka s o osm let mladší Asiatkou vypadly ve druhém kole a včera v Mexiku skončily dokonce hned po úvodním vystoupení. S ukrajinsko-lotyšskou dvojicí Ljudmila Kičenoková a Jelena Ostapenková prohrály za 64 minut hladce 4-6 1-6.



Pětinásobná vítězka Fed Cupu během kariéry získala 26 deblových titulů. Největších úspěchů dosáhla po boku krajanky Andrey Sestini Hlaváčkové, s níž vyhrála dva grandslamy (Roland Garros 2011 a US Open 2013), získala olympijské stříbro (Londýn 2012) a zahrála si finále na Turnaji mistryň. Na OH v Riu de Janeiro 2016 slavila také bronz ve smíšené čtyřhře s Radkem Štěpánkem, na Roland Garros 2013 ovládla mix s Františkem Čermákem.



Ve dvouhře vyhrála 19 turnajů ITF, nejcennější trofej získala na halové akci s dotací 100 tisíc dolarů v americkém Midlandu (2011). Na okruhu WTA byla sedmkrát ve finále, ale v triumf nedokázala přetavit ani jedno z nich. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na 41. místě v singlu a na 4. v deblu. Kariéru končí na 29. místě deblového žebříčku.