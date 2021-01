Hradecká v Abú Zabí prošla kvalifikací a po dvou letech si zahraje hlavní soutěž

Lucie Hradecká se v posledních letech specializuje hlavně na čtyřhru a také proto ve dvouhře figuruje až 495. místě světového žebříčku. Přesto se vešla do kvalifikace turnaje WTA 500 v Abú Zabí a navíc dokázala dvoukolovým sítem projít.



Včera ve svém prvním soutěžním singlovém zápase od loňského února porazila pátou nasazenou Španělku Andreu Lazarovou (272. v WTA) a dnes si poradila i s pětadvacetiletou Kanaďankou Carol Zhaovou (549.), kterou přehrála 7-6 6-1.



V prvním setu pětatřicetiletá Češka dvakrát neudržela servis a za stavu 5-6 musela přes shodu bojovat o udržení svého podání. Byla úspěšná a i když pak v tie-breaku ztratila vedení 6-1, svůj celkově sedmý setbol proměnila a druhý set už měla pod kontrolou. Nečelila v něm jedinému brejkbolu a po hodině a půl mohla slavit.



Hradecká si tak poprvé od února 2019 zahraje hlavní soutěž turnaje WTA a znovu ve Spojených arabských emirátech. Předloni v Dubaji navázala na triumf na podniku ITF v Trnavě a svou neporazitelnost prodloužila na devět utkání, v prvním kole pak ale nestačila na Švýcarku Belindu Bencicovou.



O první výhru v hlavní soutěži turnaje WTA ve dvouhře od září 2017, kdy v kanadském Québecu porazila domácí Biancu Andreescuovou a postoupila do čtvrtfinále, by mohla bývalá 41. hráčka světa Hradecká bojovat proti světové čtyřce Sofii Keninové či šesté nasazené Jeleně Rybakinové. Jméno soupeřky se dozví během dneška.



V hlavní soutěži se tak představí celkem pět českých tenistek. Už dnes do ní vstoupí Barbora Krejčíková, která se utká s Američankou Jamie Loebovou.



Další tři Češky jsou nasazené a svůj první zápas sezony by měly odehrát ve čtvrtek. Karolína Plíšková začne proti Rumunce Soraně Cirsteaové, Markéta Vondroušová bude čelit Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu a Karolínu Muchovou vyzve Danka Koviničová z Černé Hory.



Z hráček Top 10 se kromě Plíškové představí ještě Sofia Keninová z USA, Ukrajinka Elina Svitolinová a Běloruska Aryna Sabalenková.



Čtyřhru si v Abú Zabí zahrají Hradecká s Renatou Voráčovou, Muchová s Vondroušovou a roli nasazených jedniček budou plnit Krejčíková s Tchajwankou Su-Wei Hsieh.

• WTA 500 ABÚ ZABÍ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 565.530 dolarů

středeční výsledky (06. 01. 2020) • Dvouhra - závěrečné kolo kvalifikace • Hradecká (ČR) - Zhaová (Kan.) 7-6(7) 6-1 Hesseová (11-Fr.) - Burrageová (3-Brit.) 6-3 6-2 K. Bondarenková (10-Ukr.) - Grammatikopoulouová (4-Řec.) 6-1 6-3 Bondárová (6-Maď.) - J. Pieriová (13-It.) 4-6 6-4 7-5 Zhaoxuan Yang (Čína) - Papamichailová (7-Řec.) 6-2 6-2 Gasanovová (12-Rus.) - Šibaharaová (Jap.) 4-6 7-5 6-2 B. Turatiová (It.) - Caregarová (14-It.) 6-0 6-3 Stefaniniová (It.) - Fetecauová (15-Rum.) 1-6 6-2 7-6(3)