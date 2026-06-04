Hrozby pro Menšíka v duelu se Zverevem? Problémy po druhém servisu i hromadící se únava
French Open se spoléhá na statistická data společnosti Infosys a kromě výsledkového servisu je možné sledovat i ranking hráčů a hráček, hodnocený podle kvality tenisu.
Zverev během pěti zápasů nasbíral 297,3 bodu a v mužském pořadí suverénně kraluje. Jeho nejvýraznějšími přednostmi jsou druhý servis (2. místo ze všech 128 hráčů) a hra na returnu (5. místo). V elitní desítce pořadí je německý tenista také ve statistikách vítězných úderů (7. příčka).
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Menšík má dokonce čtyři parametry své hry v první desítce pořadí. Exceluje zejména na winnerech, kterých nasázel během celého turnaje 245 (2. místo). O tom, že se může spolehnout na svůj první servis (9. místo), svědčí i počet es – celkem 47, což jej řadí na sedmou příčku mezi všemi tenisty. Výtečnou bilanci má rodák z Prostějova i na returnu, kde je díky 44% úspěšnosti desátý.
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Menšíkovou slabinou je ale druhé podání, jeho úspěšnost je na pouhých 43 %, což je hluboký podprůměr (98. místo). Mohou za to ale čísla z prvních dvou zápasů na turnaji, kde se český mladík na servisu doslova trápil. S přibývajícím časem na turnaji i tento faktor vylepšoval. Ale například Joao Fonseca vyhrál 67 % výměn při Menšíkově druhém servisu. V kombinaci s výjimečnými schopnostmi Zvereva na returnu to může být jeden z nejdůležitějších faktorů semifinále.
Videopreview zápasu
Co se prvního podání týče, Menšík v posledním utkání s Fonsecou servíroval průměrnou rychlostí 201 km/h, Zverev ve svém čtvrtfinále s Rafaelem Jódarem měl tuto hodnotu o trochu vyšší (207 km/h). Druhý servis posílá Zverev na polovinu soupeře rychlostí 174 km/h, Menšík ve svém posledním vystoupení měl jen 166 km/h.
Navzdory dnu volna může být Menšík unavenějším hráčem. Nejen proto, že měl na rekonvalescenci o 6 hodin kratší čas, neboť jeho zápas s Fonsecou končil v úterý po 23 hodině (a Zverev dohrál v 17 hodin). Německý hráč ale také všech pět utkání stihl za 11 hodin a 45 minut. Naopak Menšík v semifinále musí počítat s tím, že má v nohou čtyři hodiny hry navíc (15:47).
Menšík – Zverev (pátek, 14:30)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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