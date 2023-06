Hrunčáková přerušila šňůru čtvrtfinálových nezdarů. O první finále si zahraje s Kuděrmetovovou

Viktória Hrunčáková téměř půl roku nevyhrála zápas na okruhu WTA, letos spíše paběrkovala v kvalifikacích či na turnajích ITF.

O to více překvapuje tento týden v Hertogenboschi na trávě, na které za posledních pět let prohrála 9 z 10 zápasů. V Nizozemsku se ovšem chytla proti švýcarské outsiderce Susan Bandecchiové, následně si zvedla sebevědomí výhrou nad bývalou vítězkou US Open Biancou Andreescuovou a dnes na něj navázala proti Ashlyn Kruegerové, kterou porazila 6:4, 6:4.

She is going to take some stopping



Viktoria Hruncakova advances to the semifinals in Den Bosch for the second time! #LibemaOpen pic.twitter.com/847iANav2g