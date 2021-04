Hurkacz v Miami porazil Sinnera a je prvním polským šampionem Masters

Hubert Hurkacz byl favoritem jen ve svém úvodním zápase na turnaji s domácím Denisem Kudlou, přesto dokázal vyřadit i Denise Shapovalova, Milose Raonice, členy elitní desítky Stefanose Tsitsipase a Andreje Rubljova a v dnešním finále přehrál 7-6(4) 6-4 Jannika Sinnera.

Úvodní dějství nejmladšího finále na Masters od Montréalu 2009 a teprve čtvrtého v historii mezi hráči figurujícími mimo Top 30 žebříčku bylo z obou stran velmi nervózní, plné nevynucených chyb a jako na houpačce. Hurkacz získal úvodní tři gamy, ovšem Sinnerovi se podařilo skóre srovnat, a dokonce měl možnost úvodní set dopodávat. Servis však ztratil čistou hrou a ve zkrácené hře byl silnější Hurkacz.

Sinner nervozitu setřásl až za stavu 0-4 ve druhé sadě, kdy odvracel brejkbol, a nervy naopak dostihly Hurkacze. Italskému mladíkovi se podařilo snížit na 3-4, ale Hurkacz se vzpamatoval a další výraznější komplikace už nepřipustil.

The moment @HubertHurkacz claimed his first Masters 1000 title, 7-6, 6-4 over Jannik Sinner. #MiamiOpen pic.twitter.com/6etEMhu1qQ