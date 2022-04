Hvězda zítřka, na kterou ale nikdy nedošlo. Proč Veselý nedokázal prorazit?

Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková... elitních českých tenistek z poslední dekády vyjmenujete mnoho a mnoho. A netřeba moc šmátrat v paměti. S muži je to ale horší.

Veselý měl být tím, kdo bude mezi světovou špičkou reprezentovat české barvy a bojovat s nejlepšími hráči světa. Minimálně takový byl před lety jeho vstup na scénu.

Před 11 roky se stal vůbec prvním Čechem, který ve dvouhře ovládl juniorské Australian Open. Ve svých devatenácti letech byl nejmladším hráčem v první stovce žebříčku ATP a v roce 2013 byl oceněn titulem Hvězda zítřka. Jenže na ten hvězdný zítřek vlastně nikdy nedošlo.

"Všichni mě sledovali a já nedokázal udělat další krok. Je dobré být úspěšný v mladém věku, ale musíte na to být připraveni, což jsem nebyl," vzpomínal Veselý během únorového turnaje v Dubaji.

Narazil tak na citlivé téma, a tím je přechod sportovce z juniorského věku mezi dospělé. Mediální tlak, boj s vlastní hlavou, očekávání okolí i samotného hráče či pověst, kterou si sportovec vytvoří a následně se snaží potvrdit. To je várka faktorů, kterou mnohdy divák u obrazovky nevidí.

Ale každý jeden z nich určuje směr, kterým se kariéra hráče bude ubírat. Ta Veselého je plná výkyvů. Šokující vítězství dokáže vytáhlý rodák z Příbrami vyměnit za porážku, po které člověk kroutí hlavou. "Všechno je v hlavě. Asi chybí trochu tah na bránu. Je to na něj moc i fyzicky, myslím si, že už mívá problémy, když sehraje pár dlouhých zápasů za sebou. I fyzicky by mohl být připravený lépe," řekl nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý český tenista Jiří Hřebec.

Někdejší pětadvacátý hráč světa naráží na výše zmíněný turnaj v Dubaji, na který se musel nejprve probít z kvalifikace. Tam se totiž v akci objevil ten Veselý, který tak dominoval v juniorech. V prvním kole ve dvou setech přehrál 22. hráče žebříčku Marina Čiliče. Následoval ještě o čtyři příčky lépe postavený Roberto Bautista, muž s perfektním fyzickým fondem. Stačilo 78 minut a Veselý smetl i jeho.

Pak přišel na řadu samotný Novak Djokovič, na kterého měl Veselý (jako jeden z mála mužů celé tour) celkem pozitivní vzpomínky. Když ho v roce 2016 porazil v Monte Carlu, šlo o jeho první vítězství proti hráči z TOP 10 v kariéře. V Dubaji na něj navázal, také Srba vyklepl ve dvou setech, a to 6-4 7-6.

"Jde o to, jaký chtíč po vítězství v sobě zrovna má a jak se chytí. V kvalifikaci měl problémy, bylo to těsné, ale když člověk kritické momenty zvládne, nabere sebevědomí. S Djokovičem hrál výborně, dokonce zvládal i dlouhé výměny, byl ochotný je hrát, stíhal. Dobré to bylo," chválil jedenasedmdesátiletý Hřebec.

Po světové jedničce ještě úspěšně abolvoval i třísetovou bitvu s Kanaďanem Denisem Shapovalovem a Veselého jízdu utnul až Andrej Rubljov. Ve finále. Svět zase chvíli očima někdejšího talentu vypadal růžově. "Nějak zásadně mě to nepřekvapilo, víme, že tenis hrát umí," připomněl Hřebec.

Českému tenistovi se hodně ulevilo, sám po návratu mezi stovku nejlepších hovořil o výstupu z temnot. O druhé části kariéry. Výsledek z Dubaje hodnotí dokonce i výš, než dvě předchozí vítězství na turnajích kategorie ATP. S chutí hodil za hlavu rok 2021, ve kterém měsíce bojoval s covidem a jeho následky, které se projevovaly hlavně těžkým dýcháním a nedostatkem energie.

A když se mu vrátila, znovu zasáhla vyšší moc. V srpnu měl totiž tenista autonehodu, zdemoloval luxusní vůz, ve kterém navíc vezl ženu a dvě děti. Všichni naštěstí vyvázli bez vážnějších zranění, ale i to byl bod, který herní rozjezd znovu pozastavil.

"Nemám moc rád, když se říká, že výkon dělá hlavně hlava. Každý výkon má čtyři části, a to kondici, techniku, taktiku a hlavu. Nejlepší je, když jsou tyto atributy v rovnováze. Když máte čistou hlavu, můžete do jisté míry jinou část nahradit. Pokud ale hlava nejde, ovlivní vás to, i když jste třeba fyzicky dobře připraveni," řekl pro server ŽivotvČesku.cz mentální kouč David Vavruška.

V Dubaji evidentně Veselý všechny čtyři části skutečně propojil, turnaj pro něj znamenal oživení kariéry, o které podle svých slov hlavně po vypadnutí v 1. kole Australian Open sám začínal pochybovat. Teď chtěl konečně prorazit.

"Pokud teď využije toho, co se mu povedlo a přenese si to dál, bude hrát dál s chutí, mohlo by se mu to povést. Klidně to ale může být jen výkřik do tmy," popisoval po Dubaji Hřebec. A bohužel měl pravdu.

Rychlá stopka přišla hned v dalším utkání. Po parádním tažení v Dubaji se Veselý vydal na turnaj kategorie Challenger do Itálie a hned v prvním kole ztroskotal na Chorvatovi Ninovi Serdarušičovi, až 184. hráči světa. A to hladce, dvakrát 2-6.

Hřebec navíc vidí i další problém, a tím je tenistova fyzická kondice. Údajně má nadváhu a klidně by mohl deset kilogramů shodit.

Mohla by lepší fyzička znamenat i větší sebevědomí a konstantnější výkony muže, který to nejvýše dotáhl na 35. místo žebříčku ATP? A dozvíme se ještě vůbec někdy odpověď na tuto otázku?