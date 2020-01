I gentlemanu Federerovi to občas 'ujede'. Za nadávky zaplatí 3.000 dolarů

Na Rogera Federera se to během úterního čtvrtfinále proti Tennysu Sandgrenovi valilo z více stran. Bolesti třísla ho limitovaly v pohybu, soupeř ho svým servisem nepouštěl na returnu téměř do hry a sám navíc nezvykle často chyboval.



Sice vyhrál první set, ale pak snadno ztratil sadu číslo dvě a mizerně vstoupil i do setu číslo tři. Když přišel o servis a za stavu 0-2 nevyužil tři brejkboly po sobě, po chybě z bekhendu dal průchod emocím a slovně si 'ulevil'.



Na tenisových kurtech nic neobvyklého, ovšem jeho vulgární výraz - údajně v němčině - zaznamenala lajnová rozhodčí a na Federerův prohřešek proti slušnému chování šla okamžitě upozornit umpireovou rozhodčí, která dala dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi napomenutí.







"Pokud jste to slyšela, proč jste to nezahlásila? Co jsem řekl?" zeptal se frustrovaný Federer umpireové rozhodčí Marijany Veljovičové. "To nemohu zopakovat," odpověděla mu sympatická Srbka a s grácií situaci vyřešila.



"Ta lajnová je snad ze Švýcarska? Aha... Dej mi pauzu," ukončil Federer diskuzi při výměně stran. Veljovičová se okamžitě stala hvězdou sociálních sítí, kde fanoušci chválili vystupování i vizáž srbské sudí.



Federer po utkání přiznal, že v emocích sprostá slova použil. "Myslím, že je normální, když je člověk po takové době na kurtu frustrovaný. Nejsem ten typ, který by nadával. A myslím, že to nebylo slyšet na celý stadion," uvedl šestinásobný vítěz Australian Open.



"Byla to směs různých jazyků a zdá se, že jim čárová rozhodčí rozuměla. To jsem nevěděl. Příště si arbitry budu muset víc proklepnout," dodal již s úsměvem na rtech.