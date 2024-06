Iga je na antuce odskočená, takhle holky neservírují, hlesla Vondroušová po čtvrtfinálovém debaklu

Markéta Vondroušová (24) byla po neúspěšném čtvrtfinále Roland Garros s Polkou Igou Šwiatekovou (23) smířená s tím, že vypadla s lepší hráčkou. Světovou jedničku a obhájkyni titulu, s níž prohrála 0:6, 2:6, označila za úplně odskočenou. Celkově ale vystoupení na turnaji hodnotila česká tenistka pozitivně a vyhlíží v Paříži i start na olympijských hrách.

Šwiateková – Vondroušová 6:0, 6:2

"Zápas byl strašně těžký. A ona je na antuce úplně odskočená od všech. Je strašně těžké proti ní vyhrát míč," řekla Vondroušová v rozhovoru pro iSport.cz, iDNES.cz a Radiožurnál Sport

Finalistka turnaje z roku 2019 nedokázala ani jednou prolomit servis Šwiatekové a za celý zápas si vypracovala jen jeden brejkbol. V poměru vítězných míčů prohrála 12:25, v prvním setu dostala dokonce "kanára".

"Má za sebou spoustu vyhraných zápasů, je to vidět na jejím sebevědomí. Samozřejmě člověku úplně nepomůže, když je to 0:6 a jí skoro všechno padá na lajnu. Navíc i dobře podávala, v některých fázích přes 190 kilometrů za hodinu. Takhle holky až na výjimky neservírují. Člověk pak na kurtu cítí, že nemá co nabídnout. Jakmile z prvního úderu neuděláte tlak, máte velké problémy," uvedla Vondroušová.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Markéta Vondroušová. (@ Enetpulse)

Turnajová pětka přesto zaznamenala na Roland Garros druhý nejlepší výsledek. Dostala se také do třetího grandslamového čtvrtfinále z posledních čtyř turnajů. Vedle loňského WImbledonu, kde triumfovala, byla mezi osmi nejlepšími hráčkami i na US Open.

"Za poslední dva týdny jsem moc ráda. Pomůžou mi, čtvrtfinále je skvělý výsledek. Jo, v posledním zápase jsem dostala strašně, ale bylo to spíš tím, že ona hrála výborně a většinu míčů si uhrála, než že bych já předvedla nějakou hrůzu," podotkla Vondroušová.

Do Paříže se sokolovská rodačka vrátí na přelomu července a srpna, kdy bude obhajovat tři roky staré olympijské stříbro z Tokia. "Teď po tom posledním zápase se na to moc netěším, ale určitě to přijde. Jsem ráda, že jsem se tady nakonec probojovala na velké kurty, takže jsem si je vyzkoušela. Návrat z trávy na antuku bude zase změna, ale reprezentuju moc ráda," dodala Vondroušová.

Vondroušová podlehla Šwiatekové i počtvrté, set neuhrála ani ve čtvrtfinále French Open