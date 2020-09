Ital Giustino v druhém nejdelším zápase French Open slavil první výhru na grandslamu

Druhý nejdelší zápas v historii Roland Garros sehráli včera v prvním kole pařížského grandslamu Ital Lorenzo Giustino a Francouz Corentin Moutet. O postup na kurtu bojovali šest hodin a pět minut, italský tenista nakonec po nepovedeném vstupu do utkání rozděleného do dvou dnů slavil vítězství 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16. Jen rozhodující pátý set trval tři hodiny.



Nejdelší utkání na Roland Garros v moderní éře od roku 1968 sehráli domácí tenisté Fabrice Santoro a Arnaud Clément. Santoro v roce 2004 vybojoval výhru poměrem 16-14 v pátém setu po šesti hodinách a 33 minutách.



French Open je posledním ze čtyř grandslamových turnajů, který v pátém setu nezavedl tie-break. Ve Wimbledonu se od loňska hraje tie-break za stavu 12-12.



Giustino teprve podruhé porazil hráče Top 100

Devětadvacetiletý Giustino hraje na grandslamu teprve podruhé. Letos na Australian Open jako lucky loser nestačil na Milose Raonice, nyní v Paříži už však kvalifikací grandslamu poprvé v kariéře (na 16. pokus) prošel a na úspěch navázal i svou premiérovou výhrou v hlavní soutěži.



"Je to neskutečný zážitek a zkušenost. Hraju tady hlavní soutěž poprvé a hned jsem si na kurtu užil spoustu času. Bylo to vyčerpávající a stálo mě to hodně sil, ale v tuhle chvíli ve mě převládá nadšení," řekl 157. hráč světa Giustino, jehož žebříčkovým maximem je 127. místo.



Před letošním ročníkem Giustino zkoušel v Paříži štěstí třikrát v kvalifikaci, ale vyhrál pouze jeden zápas. Proti 71. hráči světa Moutetovi si připsal nejcennější skalp a svou mizernou bilanci s členy Top 100 upravil na 2-24.



Ve druhém kole se Giustino utká poprvé s hráčem Top 20, když vyzve světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana. Argentinský tenista má skvělou formu, neboť před dvěma týdny v Římě si připsal skalp Rafaela Nadala a poprvé si zahrál finále turnaje Masters 1000. V Paříži začal jednoznačnou výhrou 6-0 6-1 6-3 nad srbským mladíkem Miomirem Kecmanovičem.