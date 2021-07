Italští fanoušci by si na neděli měli pořídit dobré televize, řekl Berrettini

Italské fanoušky čeká podle tenisty Mattea Berrettiniho náročná neděle, na kterou by si měli pořídit pořádné televizory. Berrettini totiž nejprve ve finále Wimbledonu vyzve obhájce Novaka Djokoviče a fotbalová reprezentace poté bude hrát na mistrovství Evropy o titul s Anglií.

"Je to naprosto šílené. V tenise se něco takového stalo poprvé a nikdo to nečekal. Ani já ne," citovala prvního wimbledonského finalistu z Itálie agentura Reuters. "Fotbalisté nepostoupili na mistrovství světa v roce 2018, ale za tu dřinu, kterou do toho dali teď, si finále zasloužili," dodal.

"Proto bych italským fanouškům poradil, aby si pořídili pořádnou televizi," přidal pětadvacetiletý Berrettini, který bude ve finále proti pětinásobnému vítězi z All England Clubu Djokovičovi usilovat o premiérový grandslamový triumf.

"Pro italské fanoušky to bude hodně náročná neděle. Samozřejmě u mě je na prvním místě můj zápas. A jestli to potom časově vyjde, tak se budu dívat na fotbal," řekl Berrettini.