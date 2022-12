ITF: Nadal je popáté Hráčem roku. Šwiateková získala ocenění jako první Polka

Rafael Nadal letos ovládl Australian Open a počtrnácté Roland Garros, celkem má na kontě rekordních 22 grandslamových titulů. Pátým prvenstvím v anketě ITF se dotáhl na dlouholetého rivala Rogera Federera, více triumfů mají na kontě jen Pete Sampras (šest) a Novak Djokovič (sedm).

Poprvé Nadal zvítězil v roce 2008. "Když jsem tohle ocenění získal poprvé, netušil jsem, že ještě za 14 let budu hrát na tak vysoké úrovni," řekl španělský tenista na webu federace.

Světová jednička Iga Šwiateková vyhrála French Open, US Open a šest dalších turnajů, ve finále ji letos dokázala porazit jen Krejčíková v říjnu v Ostravě. Jednadvacetiletá zaujala rovněž vítěznou sérií, která se po 37 zápasech zastavila až ve třetím kole Wimbledonu. Hráčkou roku podle ITF se stala jako první Polka v historii.

Už ve středu ITF vyhlásila deblový pár roku, kterým se potřetí staly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Vítězky tří letošních grandslamů předtím vyhrály rovněž anketu WTA Tour. V mužské čtyřhře byli nejlepší Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury.

Another title to his name @RafaelNadal caps an incredible year with a fifth ITF World Champion award @RFETenis pic.twitter.com/wjUVxlBZj9