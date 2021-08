Ivaška ve Winston-Salemu deklasoval Ymera a jako první Bělorus po 18 letech vyhrál turnaj ATP

Ilja Ivaška prožívá svou dosud nejlepší sezonu. V Mnichově si proti Alexanderu Zverevovi připsal první skalp hráče Top 10 a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál osmifinále grandslamu a ve světovém žebříčku se vyšplhal už na 63. místo, což je jeho maximum.



Svou stupňující se formu dokázal prodat tento týden ve Winston-Salemu, kde si poprvé zahrál finále na okruhu ATP a nakonec se stal i prvním běloruským vítězem na hlavním okruhu od roku 2003. Tehdy Max Mirnyj zvítězil v Rotterdamu.



27letý Ivaška cestou za životním úspěchem porazil šest soupeřů se ztrátou jediného setu - zkušeného Itala Andrease Seppiho, bývalého vítěze US Open Marina Čiliče, Němce Jana-Lennarda Struffa, světovou dvanáctku a šampiona z roku 2016 Pabla Carreña, Fina Emila Ruusuvuoriho a v sobotním finále deklasoval za necelou hodinu hry 6-0 6-2 o pět let mladšího Švéda Mikaela Ymera.



Ivaška je šestým hráčem mimo elitní padesátku žebříčku, jenž letos triumfoval, a osmým tenistou, který v roce 2021 získal premiérový titul.

New Champions 2021 ☝️



Dan Evans (30)

JM Cerundolo (19)

Alexei Popyrin (21)

Aslan Karatsev (27)

Sebastian Korda (20)

Cameron Norrie (25)

Carlos Alcaraz (18)

Ilya Ivashka (27) pic.twitter.com/cM2kQgOQYr — Fernando Murciego (@fermurciego) August 28, 2021



22letý Ymer má za sebou i přes finálový debakl svůj dosud nejlepší výsledek. Ve Winston-Salemu se vůbec poprvé dostal do čtvrtfinále na tvrdém povrchu a následně si poprvé zahrál semifinále a finále na okruhu ATP.



Třiašedesátý hráč světa Ivaška rozhodl finálový souboj mezi aspiranty na první titul na necelou hodinu. O pět let mladšímu Ymerovi vzal v generálce na US Open pětkrát servis a



Devadesátý tenista pořadí ATP Tour Ymer byl prvním Švédem ve finále od roku 2011, kdy Robin Söderling vyhrál v Bastadu.



Oba se teď přesouvají do New Yorku, kde budou usilovat o první výhru na US Open. Ivaška se v prvním kole postaví proti domácímu Tennysu Sandgrenovi, Ymer narazí na dalšího Američana Jensona Broksbyho.