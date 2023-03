Jablka padla daleko od stromu. Moje děti nemají o tenis zájem, odhalil Murray

Někdy jablko padne velmi daleko od stromu a to je přesně případ Andyho Murrayho. V jeho situaci je to dokonce hned několik jablek, žádné z jeho čtyř dětí totiž nemá o tenis zájem. "Je to docela zvláštní, protože někteří jejich kamarádi ve škole se na tenis dívají," řekl trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička.

Murray a jeho žena Kim Searsová spolu mají čtyři děti: nejstarší dceru Sophiu narozenou v únoru 2016, další dceru Edie, která se narodila o dva roky později (přesné datum pár nikdy neoznámil), syna Teddyho, jenž přišel na svět v říjnu 2019, a nejmladší dceru (* březen 2021), jejíž jméno dosud nezveřejnili.

Rodák z Glasgow dosáhl v tenise na mnohé, dokonce vytvořil spolu s Novakem Djokovičem, Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem tzv. "velkou čtyřku". Bývalý lídr žebříčku posbíral dohromady 46 titulů, má tři grandslamové tituly a dvě olympijská zlata, vyhrál Davis Cup a na mužském tenisovém okruhu stále působí, ačkoli už několik let hraje s kovovou kyčlí a první soutěžní zápas mezi profesionály absolvoval před skoro 21 lety.

O inspiraci by tak jeho děti měly postaráno. Ani jedno z nich však otce zatím napodobit nehodlá. "Moje nejstarší (Sophia, 7 let) miluje zvířata, takže jsme si jednoho dne pořídili pár králíků. Momentálně se mnohem více zajímá o domácí mazlíčky než cokoli spojeného s tenisem," řekl Murray v rozhovoru pro britský celostátní deník The Times. "Je to docela zvláštní, protože někteří jejich kamarádi ve škole se na tenis dívají. Ale moje děti prostě nejeví zájem," dodal.

Dokonce i nejstarší Sophia má ale ještě nějaký čas vzít raketu do ruky a pustit se za dobrodružstvím. Například Roger Federer začal s tenisem až v osmi letech a je jedním z nejúspěšnějších hráčů všech dob. Podle většiny expertů je ideální začít zhruba v pěti či šesti letech. Většina nejúspěšnějších tenistů historie držela poprvé raketu mezi třemi a šesti lety.

Murray v květnu oslaví 36. narozeniny, nejlepší léta své kariéry už má za sebou, ale sám neví, kdy raketu definitivně pověsí na hřebík. Nejvíce mu bude chybět soupeření a také pocit, kdy se ráno probudí a ví, že je pořád co zlepšovat.

"Díky dětem si ale určitě vytvořím jinou rutinu, budu je připravovat a vozit do školy, vyzvedávat je a další věci. Samozřejmě to bude jiné než tenis. Asi nemůžu očekávat, že tenisovou rutinu něco 100% nahradí, to bude těžké. Ale můžu se například věnovat koučinku a rozhodně si vyzkouším i jiné sporty, třeba golf."