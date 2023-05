Jak Sabalenková dobyla Madrid: Hlavně nečekat na chybu soupeřek a prahnout po odplatě

Když se před dvěma týdny střetly ve Stuttgartu, předvedla Iga Šwiateková, že je na antuce stěží k poražení. Pro Sabalenkovou to však byla výzva. Naoko naznačila, že by nejradši rozbila Porsche, patřící vítězce, v hlavě už nicméně spřádala plány na odplatu. Ta přišla už v Madridu, na turnaji, který svým formátem v mnohém připomíná grandslam. Klání roztažené skoro na dva týdny ovládla hlavně výkony plnými vítězných úderů. To byl její plán.

O pojetí její hry vypovídají zejména čísla ze třísetové finálové bitvy se Šwiatekovou. Na winnery vyhrála aktuální světová dvojka 32-17, udělala ovšem i víc nevynucených chyb (38-20). Podstatné ale bylo, že sama chtěla zápas režírovat a nečekat na chybu soupeřky.

"Jsem super šťastná. Zvlášť proti Ize na antuce je vítězství mimořádné. Věřím, že jsme spolu letos finále nehrály naposledy. Je skvělé, když se potkají ve finále první a druhá hráčka žebříčku," vyzdvihla Sabalenková. Souboj dvou nejlepších tenistek rankingu v boji o turnajový vavřín byl přitom v posledních letech výjimečný. Mezi lety 2016 a 2022 k němu došlo pouze dvakrát.

Klíčové momenty

Sabalenková odehrála v Madridu v rozmezí devíti dnů celkem šest zápasů s bilancí 12-2 na sety. Několikrát přitom musela dokazovat svou nezdolnost. Nepříjemnosti řešila hlavně v posledních třech bitvách - čtvrtfinále, semifinále a finále.

Sabalenková – Šarifová 2-6 6-2 6-1

Měl to být zdánlivě jasný duel, jenže ve výborné formě hrající Egypťanka Majar Šarifová přesvědčivě získala první set a i ve druhé sadě vedla dvakrát o brejk. Těžké chvíle ale Sabalenková přestála, pětkrát v řadě prolomila podání soupeřky, získala 10 po sobě jdoucích her a došla si pro postup do semifinále.

Sabalenková – Sakkariová 6-4 6-1

To rozehrála velmi dobře, vedla 3-0. Jenže pak ji zastihla menší krize, Maria Sakkariová vyrovnala na 3-3 a měla dva brejkboly. Ale obrat zavčasu zastavila, což jí dodalo sebevědomí. Druhou sadu pro sebe získala 10 vyhranými fiftýny v řadě.

Sabalenková – Šwiateková 6-3 3-6 6-3

Od prvních výměn bylo zřejmé, že Sabalenková chce odvést rivalce nedávnou prohru ze Stuttgartu. Získala první sadu a i když světová jednička poměr setů vyrovnala, agresivnější hráčkou byla Sabalenková. Ve třetí sadě ji nezlomil ani další moment, kdy přišla o brejk, naopak si záhy vytvořila další odskok a chtěla zápas ukončit sama vítězným úderem. Dvakrát sice chybovala, při čtvrtém mečbolu už ale winner trefila.

Důležitá čísla

1

Poprvé Sabalenková porazila Šwiatekovou na antuce! Bylo to na čtvrtý pokus, až do madridského finále nezískala ani set. Také to bylo její první vítězství nad Šwiatekovou mimo Turnaj mistryň. Premiérově také dokázala Sabalenková vyhrát jeden turnaj dvakrát. V Madridu slavila i v roce 2021, tehdy porazila 2-1 na sety Ashleigh Bartyovou.

26

V červnu roku 2018 v Eastbourne dokázala Sabalenková poprvé porazit soupeřku z elitní desítky. Od té chvíle nasbírala celkem 26 takových vítězství, což z ní dělá rekordmanku z aktivních hráček okruhu. Druhá je Šwiateková (24), třetí Sakkariová (23).

60 %

Cesta za třináctým titulem kariéry nebyla pro Sabalenkovou jednoduchá. Krizových momentů, které musela v průběhu turnaje řešit, bylo několik. V čem ale vynikala, byly klíčové míče při odvracení brejkbolů. Celkově byla úspěšná ve 21 případech ze 35. Už v prvním utkání se Soranou Cirsteaovou mohla jít dál i díky šesti zmařeným brejkbolům z osmi. V semifinále se Sakkariovou měla v tomto aspektu bilanci pět ze šesti.

2nd Madrid title ✔️

3rd WTA title of the year ✔️

4th win over a #1 ✔️

5th WTA 1000 title ✔️



Aryna Sabalenka has defeated Iga Swiatek, 6-3 3-6 6-3, to become the first player to win three WTA titles this year.



Swiatek had won her last 6 clay court finals in straight sets: — TENNIS (@Tennis) May 6, 2023

Pizza? Hurrá do Říma

Je zřejmé, že Sabalenková hraje v současné době ve své nejlepší formě. Pohodu v Madridu jí pak ještě umocnila oslava 25. narozenin, která vyšla na volný den mezi semifinále a finále. Rodačce z Minsku organizátoři turnaje pomohli uspořádat večírek, a ta za něj nezapomněla poděkovat. "Myslím, že jsem vyhrála i díky tomu včerejšímu dortu, byl moc dobrý!" smála se při závěrečné ceremonii.

Oslava po turnajovém triumfu už proběhla spíš v italském módu. "Dáme si pizzu, těstoviny a všechno to italské jídlo. Už myslím na Řím," smála se. Na následující 'tisícovce' v italské metropoli bude dál útočit na trůn Šwiatekové. I když ji zatím z čela žebříčku sesadit nemůže, její ztráta na první příčku je už 'jen' 1744 bodů. Polka jich v Římě a v Paříži bude obhajovat 3000, Sabalenková 480...