Jako na horské dráze. Alcaraz na Turnaji mistrů nepřesvědčil, ale povinnou výhru zapsal

DNES, 16:00
TURNAJ MISTRŮ - Carlos Alcaraz (22) splnil svou povinnost a začal vítězně letošní ročník prestižního Turnaje mistrů v Turíně, kde mimo jiné bojuje o post světové jedničky na konci sezony. Španělský favorit ovšem výkonem příliš nepřesvědčil. I tak ale porazil 7:6, 6:2 svého oblíbeného soupeře Alexe de Minaura (26) a ujal se vedení ve skupině Jimmyho Connorse.
Carlos Alcaraz zapsal povinné vítězství na Turnaji mistrů (© Marco BERTORELLO / AFP / AFP / Profimedia)

Alcaraz – De Minaur 7:6, 6:2

S De Minaurem vyhrál Alcaraz všechny čtyři předchozí souboje a výborně rozehrál ten na probíhajícím Turnaji mistrů. Po skvělém čtvrtém gamu poprvé prolomil servis soupeře a o pár minut později se mohl radovat z vedení 4:1 a 40:0.

Místo jednoznačného úvodního setu ale přišel průběh jako na horské dráze. Australan sérii tří brejkbolových hrozeb zlikvidoval, španělský favorit pak doplatil na několik laciných chyb a De Minaurovi se podařilo srovnat na 4:4.

Sada nakonec dospěla do tie-breaku. Také v něm Alcaraz střídal lepší momenty s těmi horšími a musel dohánět manka 1:3 a 3:5. Úřadující šampion Roland Garros a US Open získal poslední čtyři body a po 64 minutách měl v zádech náskok setu.

Ani začátek následujícího dějství nebyl ze strany Alcaraze ideální. Úvodní tři gamy skončily brejkem a Španělovi se podařilo odskočit o dvě hry až na druhý pokus. To majitele šesti grandslamových trofejí nabudilo a ve zbytku utkání už nedal De Minaurovi žádnou výraznější šanci, i když na servisu stoprocentně přesvědčivý rozhodně nebyl.

Alcaraz v pouhých 22 letech ovládl minimálně jednou tři ze čtyř grandslamů, má několik trofejí z Masters a strávil spoustu týdnů na postu světové jedničky. Titul z Turnaje mistrů mu však stále uniká. Na této prestižní akci se mu zatím nedaří. Předloňský debut zakončil jasnou porážkou s Novakem Djokovičem v semifinále a loni ztroskotal s bilancí 1:2 už ve skupině.

Nedělní vítězství nad De Minaurem je každopádně výrazným krokem v boji o čelo žebříčku na konci sezony, který svádí s Jannikem Sinnerem. Alcaraz buď potřebuje vyhrát všechny tři zápasy ve skupinové fázi, nebo dojít s bilancí 2:1 či 1:2 do finále.

Ve skupině Jimmyho Connorse bude čelit ještě loňskému finalistovi Taylorovi Fritzovi a Lorenzovi Musettimu, jenž nahradil Djokoviče. Američan s Italem se utkají v pondělí a vítěz tohoto duelu vyzve v úterý Alcaraze.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur prožívá další povedenou sezonu a je stabilním členem TOP 10 žebříčku. Svůj stín však nepřekročil a stále se mu nedaří proti členům užší špičky. Se zástupci elitní desítky prohrál všech devět letošních soubojů, pokud nepočítáme exhibiční Laver Cup.

Úspěšný není ani na Turnaji mistrů, kde prohrál všechna čtyři utkání. Debut na závěrečném vrcholu tenisového roku si odbyl loni a ve skupině neporazil Sinnera, Daniila Medveděva ani Fritze.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
