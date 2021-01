Jastremská i přes dopingový nález a zákaz činnosti odletěla do Melbourne

Dvacetiletá Jastremská podle ITF porušila antidopingová pravidla 24. listopadu. Kvůli vyšetřování případu zatím nesmí hrát. Vítězka tří turnajů WTA přesto dostala od australské tenisové federace zelenou a mohla nastoupit na palubu speciálu, který účastníky úvodního grandslamu sezony přepravil do Melbourne, kde podstoupí povinnou 14denní karanténu.

To, že Ukrajinka skutečně do Melbourne odletěla, dokazují fotografie pořízené dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Světlanou Kuzněcovovou. Ruská tenistka fotky umístila na sociální sítě, ale následně je smazala.

Dayana Yastremska pasa en una semana de estar suspendida por dopaje a viajar a Australia https://t.co/GSG9kYW3y6 pic.twitter.com/j3TkcQv6eZ — Raqueta Sport (@RaquetaSport) January 15, 2021

Jastremská, která má pozastavenou činnost od 7. ledna, odmítla vědomé užití dopingu. Podle ní se jedná o kontaminaci. V případě úspěšného odvolání by směla okamžitě hrát, práva odvolat se proti dočasné suspendaci zatím ale nevyužila.

Proto by se společně s australskou tenisovou federací (TA) mohla dostat do potíží. ITF totiž k dnešnímu dni Jastremskou stále vede jako hráčku s pozastavenou činností a tenisté na tomto seznamu se nesmí účastnit jakýchkoli aktivit spojených s organizací turnaje. Pokud však TA zaplatila let speciálem i Jastremské, jedná se o porušení pravidel, protože už toto je bráno jako jedna z těchto "aktivit". Porušením antidopingových pravidel by bylo i to, pokud by TA dovolila Jastremské v Melbourne trénovat.

Jastremská stále figuruje na seznamu přihlášených pro Australian Open, které startuje 8. února. Agentura AAP potvrdila, že probíhá vyšetřování.