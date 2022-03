Jastremská po útěku z Ukrajiny přidala v Lyonu druhou výhru pro svou zemi

Dajana Jastremská v minulém týdnu uprchla ze své vlasti s patnáctiletou sestrou před ruskou invazí a díky divoké kartě startuje na halovém turnaji WTA 250 v Lyonu. A zatím se jí navzdory okolnostem daří.



V úvodním kole proti Rumunce Aně Bogdanové odvrátila dva mečboly a po výhře padla na kurtu v slzách na kolena. "Jsem šťastná, že jsem tady, že jsme se sestrou v bezpečí a že můžu dělat to, co miluju - hrát tenis," řekla Jastremská.



Ve čtvrtek 21letá Ukrajinka zvládla zápas druhéhop kola mnohem snadněji. Španělku Cristinu Bucsaovou přehrála 6-2 6-3 a dva týdny po Dubaji, kde si připsala i skalp světové trojky Barbory Krejčíkové a po dvou letech vyhrála víc jak dva zápasy po sobě, postoupila do čtvrtfinále.



"Dneska jsem dokázala zvládnout emoce mnohem lépe, takže jsem předvedla lepší výkon. Dnes se mi hrálo o něco snáz. Dokázala jsem se lépe soustředit než v prvním zápase. Snažím se hrát co nejlépe a bojovat o každý bod. Je to další vítězství pro mě a další vítězství pro moji zemi," dodala.



O první semifinále na okruhu WTA od ledna 2019 si bývalá 21. hráčka světa zahraje s pátou nasazenou Italkou Jasminou Paoliniovou.







Domácí Caroline Garciaová zdolala 6-4 2-6 6-3 Italku Martinu Trevisanovou, navázala na skalp nejvýše nasazené Camily Giorgiové a poprvé v sezoně vyhrála dva zápasy po sobě.



O první semifinále od loňského července si 28letá Francouzka zahraje stejně jako předloni s Belgičankou Van Uytvanckovou (h2h 1-1).



Loňské finále neobhájí Viktorija Golubicová. Třetí nasazená Švýcarka nestačila 6-7(4) 6-4 4-6 na Vitaliji Ďjačenkovou, která v hale zvládla už sedmý zápas v řadě. Jednatřicetiletá Ruska ve svém teprve druhém kariérním čtvrtfinále na okruhu WTA (Moskva 2014) narazí na Shuai Zhang a zabojuje o premiérové semifinále.





• WTA 250 LYON •

Francie, tv. povrch / hala, 239.477 dolarů

čtvrteční výsledky (03. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Djatčenková (Rus.) - Golubicová (3-Švýc.) 7-6(4) 4-6 6-4 Paoliniová (5-It.) - Korpatschová (Něm.) 6-1 6-2 Shuai Zhang (8-Čína) - Rusová (Niz.) 6-4 6-4 Jastremská (Ukr.) - Bucsaová (Šp.) 6-2 6-3 Garciaová (Fr.) - Trevisanová (It.) 6-4 2-6 6-3