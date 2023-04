Je možné srovnávat Alcaraze s teenagerem Nadalem? Počítají se trofeje i seznam zranění

"Ne, nechci nikoho nahrazovat," vyprávěl Alcaraz nedávno v Barceloně, kde opanoval prestižní turnaj, jenž Nadal před ním vyhrál dvanáctkrát. Poslední dvě prvenství už ale patřily tenisovému princi. "Vyhrál jsem titul, ale měl jsem štěstí, že tu ty poslední dva roky Rafa nebyl," dodal. Lze vnímat jeho respekt k veteránovi, kterému letos v červnu bude už 37 let.

Zatímco tenisoví fanoušci věří, že se Rafael Nadal dá zdravotně dokupy alespoň pro Roland Garros, všude se objevují srovnání toho, jak Alcaraz kopíruje Nadalovu kariéru. Samozřejmě, spousta indicií je podobná, oba jsou Španělé, oba úspěšní už v mladém věku a oba bohužel už na začátku kariéry bojují se zdravotními problémy.



Nejmladší světová jednička

Až do loňského září se ještě nikdy v historii nestalo, aby se jedničkou žebříčku ATP stal teenager. Po posledním grandslamovém US Open ale vystoupil na prestižní místo na výsluní právě Alcaraz. Bylo mu 19 let, 4 měsíce a 7 dnů. Pokud se budete ptát, kdy se to povedlo dnešním hvězdám, tak vězte, že Nadalovi i Federerovi až v jejich 22 letech. Djokovič se poprvé stal světovou jedničkou až ve chvíli, kdy mu bylo 24.

Goodbye teenage Carlos Alcaraz!! You will be missed.



9 ATP Titles

1 Grand Slam

3 Masters 1000

3 ATP 500

22 Weeks at World #1



Can’t wait to see what lies ahead for him pic.twitter.com/e1Q9QbAla6 — Aadarsh (@AlcarazSzn) April 23, 2023

Nejmladším číslem jedna byl dlouhých 21 let Australan Lleyton Hewitt (20 let, 8 měsíců a 23 dnů), před ním chviličku držel primát Marat Safin (20 let, 9 měsíců a 24 dnů). Dalším v pořadí je pak John McEnroe, ten v roce 1980 stanul na vrcholu rankingu ve věku 21 let a 15 dnů.

Byla to jedna fantastická sezona, která udělala z Alcaraze zjevení. Aktuálně pomalu končí éra velké trojky a je tu mladík, který dává naději, že tenis bude zase mít novou globální superstar.



Tituly pro teenagery

Ve chvílích, kdy Alcaraz postupuje do jednoho finále za druhým, je třeba připomenout statistiky z Nadalovy rané éry. Rafa stihl do svých dvacetin vyhrát 16 turnajů a jen ve dvou finále prohrál. Impozantní bilanci mu pokazil hned v prvním boji o titul Slovák Dominik Hrbatý a později Roger Federer, obě porážky utrpěl na tvrdém povrchu. Pak tu ovšem byla ještě antuka, tedy povrch, na kterém Nadal finále neprohrával. Ta byla od prvních zápasů jeho doménou.

#Nadal leads the list of teenage title winners in ATP since 1990. #Alcaraz often compared to his idol Rafa has been a sensation winning his last title as a teen at #BCNOpenBS is the 2nd most with 9.

1) #Nadal-16

2) #Alcaraz-9

3) Andrei #Medvedev-8

4) #Hewitt-7

5) #Djokovic-5 pic.twitter.com/MBKC0wwqPl — SportsTalk (@rajeshworld) April 24, 2023

To je také okolnost, která odlišuje Alcaraze od Nadala. Carlos má aktuálně bilanci 9 vyhraných finále proti třem prohraným. A všechny tři nezdary přišly na antuce. Vycházející hvězdu shodně ve třísetových bitvách udolali Lorenzo Musetti, Jannik Sinner i Cameron Norrie.

"Je zřejmé, že Alcaraz je tenista, který umí hrát všude. Nemyslím si, že by mu vyloženě seděla antuka," soudí trenérská tenisová ikona Patrick Mouratoglou. "To Rafa je hlavně antukář. Naučil se být dobrý i na jiných površích, ale původně byl opravdu antukovým hráčem. To je odlišuje," dodává.

Highest % of finals won before turning 20, Open Era Men's Singles:



Nadal 89% (16-2 W/L)

Alcaraz 75% (9-3)

Agassi 71% (10-4)

Becker 66% (12-6)



*minimum 10 finals pic.twitter.com/M9n1t1pN7j — Luigi Gatto (@gigicat7_) April 23, 2023

Svým vyjádřením ale Mouratoglou strhl bouři na sociálních sítích. Nadal je pro spoustu tenisových fanoušků posvátnou osobností. "Už když bylo Nadalovi 20 let, tak hrál finále Wimbledonu, několik finále Masters na hardu a dvakrát vyhrál Roland Garros. Alcaraz má jedno US Open, jedno Masters na antuce a dvě na hardu a žádný Wimbledon, tak si z těch informací vezměte, co potřebujete," objevilo se v jedné z odpovědí na Mouratogloův vzkaz na Twitteru.

Dodatkem byla také zmínka o Nadalově kariérním grandslamu. Ten je doposud nejmladším mužem otevřené éry, kterému se to povedlo. Zisk všech čtyřech grandslamů zkompletoval ve chvíli, kdy mu bylo 24 let.



Ach, to zdraví...

Sice se to téma příliš nezmiňuje, ale relativně podobná je raná kariéra Nadala a Alcaraze i v četnosti odhlášených turnajů a zdravotních problémů. Nadal byl už od mládí velmi náchylný na zranění. Ve své kariéře nějaké utrpěl téměř v každé sezoně.

Už když mu bylo 17 let, v roce 2003, zranil si loket během tréninku v Manacoru a chyběl kvůli tomu na plánovaném prvním grandslamu v kariéře – Roland Garros. O rok později si v Estorilu zlomil zápěstní kůstku a následovaly dva měsíce pauzy, které ho donutily vynechat opět Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Aténách. V roce 2005 si zranil levou nohu a byl mimo hru tři měsíce včetně závěrečného Turnaje mistrů.

Rafael Nadal on clay, in 2005:



Won 50 matches and lost two (vs Gaudio in Buenos Aires and Andreev in Valencia)



Won 8 titles (Costa do Sauipe, Acapulco, Monte Carlo, Barcelona, Rome, Roland Garros, Bastad, Stuttgart)



He was 18-19 years old King of Clay! pic.twitter.com/GINB8woo3e — Luigi Gatto (@gigicat7_) April 20, 2023

Problémy se zdravím provázely Nadala dál, nešlo o to, jestli byl teenager, pomalu dospíval nebo se pomalu stával veteránem. Jednou to bylo koleno, jindy chodidlo levé nohy, příště zase záda. Vzhledem k fyzické hře a obrovské rotaci úderů trpělo navzdory obdivuhodné muskulatuře celé jeho tělo.

Ani Alcaraz to ale nemá se zdravím ideální. Také ještě nedovršil dvacet let a na lékařské kartě najdeme dost zápisů. V září 2021 skrečoval kvůli svalovému zranění čtvrtfinálový duel na US Open s Felixem Augerem-Aliassimem. Od podzimu 2022 přišla hned čtyři zranění. Nejdříve sezonu ukončil předčasně kvůli natrženému břišnímu svalu, další trable přišly před Australian Open, kdy si v tréninku při skluzu za míčkem poranil nohu. Před startem antukové sezony pak laboroval s páteří i rukou.

Možná nejsou Alcarazova zranění tak závažná a jen je na sebe poněkud opatrnější a řeší raději drobné problémy prevencí. To Nadal v prvních letech své kariéry hrál opravdu nadoraz.



Výměna stráží

Tak jako tak, navzdory zraněním, jsou oba tenisté ze sluncem zalitého Španělska schopni své trable vyléčit, regenerovat a znovu a znovu vyhrávat třeba i grandslamové trofeje.

Psal se duben 2005, když osmnáctiletý Rafael Nadal prolomil dveře Top 10 a od té chvíle v ní neuvěřitelných 934 týdnů, až do března 2023, navzdory již zmíněným zraněním, zůstal. Nikdo jiný kromě Martiny Navrátilové se takovou šňůrou v tenisovém světě pyšnit nemůže.

Patrick Mouratoglou on difference between Alcaraz & Nadal: “I think Carlos is an all-court player. Rafa is more a clay court player. He’s an all-court player, but he learned to be good on other surfaces, but originally, he was a clay court player which is not the case for Carlos” pic.twitter.com/pD9tiTnuO1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2023

Alcaraz se do desítky dostal v dubnu 2022, také mu bylo 18 let a také z ní ještě nevypadl. Ale právě ona konstantní výkonnost a dlouhověkost, jakou měl Nadal, pro něj bude zřejmě tou nejtěžší výzvou. Zatímco on je na začátku cesty a má za sebou jeden úspěšný rok, Nadal těch výjimečných sezon měl sedmnáct.

I na vzájemné zápasy zatím vede 2-1 Rafael Nadal. Ten hlavně v prvním utkání těžil ze zkušeností a vyjukanému Alcarazovi povolil v roce 2021 v Madridu jen tři gamy. Další dva zápasy se musely rozhodnout až ve třetí sadě a poslední vzájemný zápas už slavil Alcaraz, dokonce na antuce. Tenisový svět by si ale jistě přál, aby se příště potkali v nějakém důležitém finále. Snad k tomu ještě dojde.