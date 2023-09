Je těžké se na kurtu bavit. Djokovič přiznává, že bojuje se stresem a tlakem

Srb, který se snaží vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu 24 grandslamových titulů, porazil na stadionu Arthura Ashe Američana Taylora Fritze a postoupil do rekordního 47. grandslamového semifinále.

V pozápasovém rozhovoru působil Djokovič uvolněněji a zpíval píseň "(You Gotta) Fight for Your Right (to Party)", k níž se přidali i fanoušci na tribunách. "Snažím se užívat si chvíle na kurtu, ale je tu tolik stresu a tlaku, že je těžké se na kurtu bavit," řekl Djokovič novinářům.

"Je to opravdu o tom najít způsob, jak zápasem proplout a vyhrát ho. Ale mimo kurt, pokud jde o samotnou cestu profesionálního tenisty, když se svým týmem cestuji po světě, snažíme se bavit a užívat si života," prohlásil srbský tenista.

Příště se utká s Benem Sheltonem, který v závěrečném zápase dne porazil Francese Tiafoea. Ještě než Srb znal jméno svého soupeře, poznamenal, že bude připraven na velkou bitvu v pátečním semifinále.

"Oba kluci, Shelton i Tiafoe, mají velké charisma. Přinášejí na kurt spoustu energie. Jsou velmi rychlí a silní. Mám pár dní volna. V této fázi turnaje to mému tělu vlastně prospívá. Budu připraven na kohokoli, kdo bude na druhé straně sítě," dodal Djokovič.