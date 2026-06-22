Jeden titul nestačí. Rozjetá Nosková triumfovala v Berlíně i ve čtyřhře
Nosková/Alexandrovová – Erraniová/Melicharová-Martinezová 6:2, 6:4
Nosková má za sebou velmi náročný program na pětistovce v Berlíně, kde si druhý den v řadě zahrála o titul. Česká hráčka nejdříve v neděli triumfovala ve dvouhře, když si ve finálové bitvě poradila se světovou čtyřkou Američankou Jessicou Pegulaovou. Zápas skončil pozdě večer, a nedohraný zápas debla tak museli organizátoři přesunout o další den.
Češka následně v pondělí zvládla dohrávku semifinále čtyřhry. Po boku Alexandrovové porazily 6:3, 7:6 pár Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou. V souboji o trofej chvíli poté nastoupily proti Melicharové-Martinezové a Erraniové.
Finálový zápas proti Erraniové a Melicharové-Martinezové začala česko-ruská dvojice skvěle. Nejdříve ve druhém gamu odvrátily dva brejkboly a následně na příjmu ukázaly výborný obrat z 15:40 a třemi body v řadě získaly první brejk zápasu. Ten potvrdily a dostaly se do vedení 3:1. Ve své dominanci pokračovaly i ve zbytku úvodní sady, v sedmé hře znovu uspěly na returnu a zvítězily poměrem 6:2.
Druhý set nezačal česko-ruský pár vůbec dobře, když ztratil úvodní dva gamy. Z manka se však Nosková s Alexandrovovou vymanily velmi rychle, ztracený brejk si ve třetí hře vzaly zpátky a srovnaly na 2:2.
Klíčový moment přišel v sedmém gamu, kdy italsko-americká dvojice podruhé v setu neudržela podání a po další ztracené hře prohrávala už 3:5. To už jejich soupeřkám stačilo. Nosková s Alexandrovovou utkání dovedly do vítězného konce a po hodině hry se mohly radovat ze zaslouženého vítězství po setech 6:2, 6:4. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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