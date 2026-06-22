Jeden titul nestačí. Rozjetá Nosková triumfovala v Berlíně i ve čtyřhře

DNES, 13:20
Aktuality 20
WTA BERLÍN - Linda Nosková (21) na travnaté pětistovce v Berlíně slaví double. Česká hráčka už v neděli ovládla soutěž dvouhry a připsala si druhý kariérní titul, na který navázala v pondělí vítězstvím ve čtyřhře. Po boku Jekatěriny Alexandrovové (31) nejdříve zvládly dohrávku semifinále a v boji o trofej smetly 6:2, 6:4 favorizovanou dvojici Sara Erraniová a Nicole Melicharová-Martinezová.
Profily hráčů (7)
Errani Sara
Melichar-Martinez Nicole
Alexandrova Ekaterina
Nosková Linda
Linda Nosková vládla v Berlíně i ve čtyřhře (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Nosková/Alexandrovová – Erraniová/Melicharová-Martinezová 6:2, 6:4

Nosková má za sebou velmi náročný program na pětistovce v Berlíně, kde si druhý den v řadě zahrála o titul. Česká hráčka nejdříve v neděli triumfovala ve dvouhře, když si ve finálové bitvě poradila se světovou čtyřkou Američankou Jessicou Pegulaovou. Zápas skončil pozdě večer, a nedohraný zápas debla tak museli organizátoři přesunout o další den.

Češka následně v pondělí zvládla dohrávku semifinále čtyřhry. Po boku Alexandrovové porazily 6:3, 7:6 pár Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou. V souboji o trofej chvíli poté nastoupily proti Melicharové-Martinezové a Erraniové.

Finálový zápas proti Erraniové a Melicharové-Martinezové začala česko-ruská dvojice skvěle. Nejdříve ve druhém gamu odvrátily dva brejkboly a následně na příjmu ukázaly výborný obrat z 15:40 a třemi body v řadě získaly první brejk zápasu. Ten potvrdily a dostaly se do vedení 3:1. Ve své dominanci pokračovaly i ve zbytku úvodní sady, v sedmé hře znovu uspěly na returnu a zvítězily poměrem 6:2.

Druhý set nezačal česko-ruský pár vůbec dobře, když ztratil úvodní dva gamy. Z manka se však Nosková s Alexandrovovou vymanily velmi rychle, ztracený brejk si ve třetí hře vzaly zpátky a srovnaly na 2:2.

Klíčový moment přišel v sedmém gamu, kdy italsko-americká dvojice podruhé v setu neudržela podání a po další ztracené hře prohrávala už 3:5. To už jejich soupeřkám stačilo. Nosková s Alexandrovovou utkání dovedly do vítězného konce a po hodině hry se mohly radovat ze zaslouženého vítězství po setech 6:2, 6:4. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

20
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Petruco
22.06.2026 14:22
Pecka. Co více k tomu dodat.
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The_Punisher
22.06.2026 13:49
Wow, skvele Lindo! Tak to je mile vyusteni
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zfloyd
22.06.2026 13:47
Tereza má první set , naše tenistky pokračují ve své záři
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Diabolique
22.06.2026 13:58
Tereza uz moc potrebuje zastavit ten pad v zebricku.
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tommr
22.06.2026 14:11
teh její servis je ale tragickej ...
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hanz
22.06.2026 14:14
Nechápu, že s tím nic nedělá... to její nahazování není ani u juniorek...
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Diabolique
22.06.2026 14:15
Ach jo ... 1:1 ...
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tommr
22.06.2026 13:46
Linda přidala k titulu ze singla i první titul z debla a korunovala tak svůj životní turnaj ... smile
Jsem zvědavej jestli bude hrát i na turnaji v Bad Homburg kde jí v prvním kole čeká nebezpečná Rumunka Ruse. Nedivil bych se kdyby z turnaje odstoupila ale byla by to velká škoda protože by tím přišla o pozici v top-10 ...
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bardunek666
22.06.2026 14:12
Kdyby měla volný los do prvního kola, tak by hrát šlo, ale takto by asi bylo lepší si dát pauzu. Ale uvidíme, třeba to hecne a vyklepe to i tam.
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Mony
22.06.2026 13:36
Takhle Mušku vyhodit z Elity!????
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tommr
22.06.2026 13:49
Karolína to Lindě může vrátit v Bad Homburg. Ideální by bylo kdyby obě došly do semifinále a rozdaly by si to o tu desítku v přímém souboji ...
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 13:35
Dobrý, ale co ten Bad Homburg ?
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aligo
22.06.2026 13:39
Co s ním?
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 13:41
Jestli tam bude hrát nebo se už radši bude šetřit na W.
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Diabolique
22.06.2026 13:41
Uvidime, zatim tam je. Asi kvuli te obhajobe to nezrusi. Prece jenom stihli to finale o nekolik hodin driv nez se cekalo a hrat tam ma az zitra.
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volejman
22.06.2026 13:33
Tak to je taková třešnička na tom včerejším velkém dortu.
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Diabolique
22.06.2026 13:23
Kralovna Kacenka v ohrozeni?
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tommr
22.06.2026 13:51
co se týče deblu tak tam to v dohledné době určitě nehrozí. V singlu je ale Linda už teď lepší než Katka ...
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Diabolique
22.06.2026 14:00
No novej deblovej par Linda+holka z Rican ... aby neohrozily ve Wimbledonu SinTown ...
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jih
22.06.2026 13:51
Těžko, Linda tu čtyřhru přece neumí, mnohokrát to tady zaznělo.
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