Jednička Bencicová v Petrohradu začala skalpem Kuzněcovové

V roce 2016 si Belinda Bencicová v Petrohradu zahrála finále, loni musela do kvalifikace a do hlavní soutěže se nedostala. Letos se do Ruska vrátila už jako světová pětka a plní roli nasazené jedničky.



Přesto musela hned ve svém úvodním vystoupení čelit těžké soupeřce. Dvaadvacetiletá Švýcarka se utkala se zkoušenou dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Světlanou Kuzněcovovou, která měla podporu domácího publika.



Nicméně Bencicová těžký set zvládla. I když o dvanáct let starší soupeřka v první sadě podávala za stavu 6-5 na zisk setu, těžkou situaci ustále a po hodině a tři čtvrtě zvítězila 7-6 6-4.







Ve čtvrtek už do turnaje vstoupí také šampionka z roku 2018 Petra Kvitová, která se v utkání druhého kola střetne s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou.

• WTA PREMIER PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 848.000 dolarů

středeční výsledky (12. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Cornetová (Fr.) - Ostapenková (Lot.) 6:1, 6:2. • Dvouhra - 2. kolo • Bencicová (1-Švýc.) - Kuzněcovová (Rus.) 7-6(4) 6-4 Dodinová (Fr.) - Kontaová (4-Brit.) 6-3 6-4 Potapovová (Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 7-6(2) 6-3 Rybakinová (8-Rus.) - Ferrová (Fr.) 6-3 6-4