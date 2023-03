Jednička Garciaová v Monterrey nechybí ve čtvrtfinále. Šarífová přežila mečboly

Caroline Garciaová zakončila loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistryň. Letos je jejím maximem finále na hůře obsazeném domácím halovém podniku v Lyonu, kde nečelila jediné hráčce Top 60 a v boji o titul podlehla Alycie Parksové.



Nyní světová pětka plní roli nasazené jedničky na akci WTA 250 v mexickém Monterrey a roli největší favoritky zatím potvrzuje. Po Slovince Kaje Juvanové si poradila i se Španělkou Nuriou Parrízasovou, kterou v prvním vzájemném duelu přehrála 6-3 6-2.



29letá Francouzka hraje v Monterrey počtvrté v kariéře a poprvé po šesti letech. Dosud nikdy nechyběla v semifinále, při premiéře v roce 2015 marně usilovala o druhý titul na okruhu WTA a první z tvrdého povrchu.







Letos si Graciaová zahraje o místo mezi kvartetem nejlepších s Majar Šarífovou (h2h 0-0). Sedmá nasazená Egypťanka ve 2. kole zdolala 3-6 7-6 6-4 Číňanku Xinyu Wang, přestože soupeřka ve druhém setu podávala na vítězství a v tie-breaku měla dva mečboly, a poprvé v sezoně vyhrála dva zápasy po sobě.



Poprvé od loňského října, kdy triumfovala v tuniském Monastiru, do čtvrtfinále postoupila Elise Mertensová. Čtvrtá nasazená Belgičanka si poradila 6-3 3-6 6-2 s rumunskou kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou, kterou porazila i potřetí.



V dalším zápase bývalá světová dvanáctka narazí na Elisabettu Cocciarettovou (h2h 0-0). 22letá Italka zdolala ve dvou tie-breacích semifinalistku loňského Wimbledonu Tatjanu Mariaovou a do čtvrtfinále se prodrala na třetím z pěti letošních turnajů.

QUARTERFINALS



Monterrey #AbiertoGNPSeguros

[1] Garcia vs. [7] Sherif

[4] Mertens vs. [8] Cocciaretto

Bonaventure vs. [3] Vekic

[5] Zhu vs. Dolehide



Austin #ATXOpen

Gracheva vs. [5] Stephens

Volynets vs. [WC] Stearns

Kalinskaya vs. [4] Collins

[8] Kostyuk vs. Friedsam pic.twitter.com/4vRdmRUQ79