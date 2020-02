Jednička Svitolinová v Hua Hinu zvládla vstup do turnaje

Elina Svitolinová loni poprvé od sezony 2013 nezískala žádný titul a finále si zahrála pouze na Turnaji mistryň. Pětadvacetiletá Ukrajinka se však poprvé podívala do semifinále grandslamu (Wimbledon a US Open) a hlavně díky skvělým výsledkům na podnicích velké čtyřky se stále drží v elitní desítce.

V tomto týdnu se světová čtyřka pokusí potvrdit roli největší favoritky na menším podniku v thajském Hua Hinu, kde dnes své působení odstartovala hladkým vítězstvím 6-2 6-4 nad hráčkou z konce druhé stovky Bibiane Schoofsovou.

Svitolinová měla problémy až v samotném závěru utkání. Ve druhém setu dvakrát ztratila náskok brejku, ale v koncovce ukázala svou sílu, když zvládla dva těžké závěrečné gamy a po 80 minutách slavila postup.

Turnajovou jedničku v souboji o čtvrtfinále vyzve australská kvalifikantka Storm Sandersová. Na vítězku už ve čtvrtfinále čeká nasazená Japonka Nao Hibinová.

