Jihoafričan Harris v Dauhá udolal Wawrinku a má první skalp hráče Top 20

Lloyd Harris na letošním Australian Open prošel poprvé do 3. kola grandslamu, další dvě akce ale pro něj skončily hned po úvodním vystoupení.



Na čtvrtý turnaj sezony se vydal poprvé do katarského Dauhá, kde mu jediná výhra nad Slovákem Lukášem Lackem stačila k postupu do hlavní soutěže. A do v úterý vstoupil svým životním skalpem.



24letý Jihoafričan po dvou a půlhodinovém boji zdolal trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku. V tie-breaku druhé sady sice přišel o vedení 4-2 a ve třetím setu neudržel náskok prvního brejku v zápase, nakonec však zvítězil 7-6 6-7 7-5 a na devátý pokus zaznamenal první výhru nad členem elitní světové dvacítky.



"Těžko teď hledám slova. Stan byl můj idol, když jsem vyrůstal. Takže zahrát si proti němu bylo neuvěřitelné. Byl jsem tak odhodlaný, jak jen to šlo. Jsem pyšný na to, jak jsem bojoval po ztraceném druhém setu. Cítím, že jsem v posledních měsících udělal pokrok a doufám, že si tohle momentum udržím," řekl Harris.



Ve druhém kole bude 84. hráč světa Harris čelit Mártonu Fucsovicsovi, kterého v jediném vzájemném duelu předloni v Chengdu porazil ve třech setech.



29letý Maďar Fucsovics v úterý pouhé dva dny po porážce ve finále halového turnaje v Rotterdamu úspěšně vstoupil do akce ve více než pět tisíc kilometrů vzdálené Dubaji, kde si poradil 7-6 6-3 se Srbem Dušanem Lajovičem.



Svého soupeře pro první zápas po více než roční pauze už zná druhý nasazený Roger Federer. 39letý Švýcar se se utká s Danem Evansem, s nímž ve třech vzájemných duelech neztratil ještě ani set. Brit na úvod porazil i díky odvrácení 16 z 18 brejkbolů 6-4 1-6 6-2 Francouze Jérémyho Chardyho, zápas trval téměř tři hodiny.







David Goffin na konci loňské sezony prohrál pět zápasů a dvanáct setů v řadě, v roce 2021 se však dostává zpátky do formy. Před dvěma týdny triumfoval v Montpellier a nyní začal solidním výkonem v Dauhá, kde na úvod porazil 6-4 6-4 Srba Filipa Krajinoviče.



"Cítím se skvěle, na kurtu si to teď užívám. Jsem mnohem uvolněnější, sebevědomější ve výběru úderů a na servisu. Dobře podávám, dobře returnuju. Momentálně se cítím být ve formě, je to skvělé,|" rozplýval se Goffin po vítězném vstupu do turnaje. Ve druhém kole ho čeká Američan Taylor Fritz.

• ATP 250 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 411.940 dolarů

úterní výsledky (09. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Goffin (6-Belg.) - Krajinovič (Srb.) 6-4 6-4 Harris (JAR) - Wawrinka (7-Švýc.) 7-6(3) 6-7(6) 7-5 Pospisil (Kan.) - O'Connell (Austr.) 6-3 6-4 Evans (Brit.) - Chardy (Fr.) 6-4 1-6 6-2 Fucsovics (Maď.) - Lajovič (Srb.) 7-6(3) 6-3 Džazírí (Tun.) - Gombos (SR) 6-2 7-5