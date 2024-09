Jsem moc ráda, že se tam vrátím, řekla Siniaková k návratu na post světové jedničky

Kateřina Siniaková (28) měla po konci ve čtyřhře na US Open smíšené pocity. Poté, co s americkou parťačkou Taylor Townsendovou (28) podlehly v semifinále francouzsko-čínské dvojici Kristina Mladenovicová, Shuai Zhang 5:7, 6:4 a 3:6, litovala, že neměly svůj den. Obecně ale označila letošní výsledky na grandslamech za úspěšné. Novinářům řekla, že s Townsendovou plánuje ještě odehrát další akce a pokusí se zabojovat o účast na Turnaji mistryň.

"Dnes to velice mrzí a jsme zklamané, ale víme, že jsme tam nechaly vše. I když to nebyl náš den, musím v tom najít pozitiva. Budu dál trénovat a makat na sobě. To, že to nevyšlo, nás mrzí, ale tak to je," uvedla Siniaková.

Česká tenistka hrála během této sezony na čtyřech grandslamech se třemi různými spoluhráčkami. Na Australian Open došla se Storm Hunterovou do semifinále, Roland Garros vyhrála po boku Američanky Coco Gauffové a ve Wimbledonu triumfovala s Taylor Townsendovou.

Siniaková o spoluhráčkách. (@ Livesport / AFP)

"Na něco takového jsem nebyla minulé roky zvyklá. Málokdy se mi to takhle stalo, natož na grandslamech, kde chce člověk být konzistentní. Ale myslím, že jsem to zvládla skvěle," řekla Siniaková. "Ať už jsem hrála s kýmkoliv, tak s tou parťačkou jsme tam byly pro sebe. Předvedly jsme dobrý výkon a doplňovaly se. S ohledem na to, jak se celá sezona vyvíjela, tak dopadla úplně skvěle," doplnila.

Bilanci dvou grandslamových titulů a dvou semifinále hodnotila proto pozitivně. "Dnešek je zklamání, ale kdybych byla na začátku roku, tak to beru. O dvou titulech a dvou semifinále holky sní. Sezona byla dobrá. A nejdůležitější je, že jsem zdravá. Zkusím se určitě ponaučit z některých chyb, ale celkově to bylo fajn," řekla Siniaková.

Opět světovou jedničkou

V novém vydání světového žebříčku se vrátí do čela a nahradí Novozélanďanku Erin Routliffeovou. "Alespoň něco pozitivního. Jsem moc ráda, že se tam vrátím. Je to něco, proč ten sport taky děláte. Je to pozitivum, které si mohu z tohoto turnaje odnést. Kouká se na to a poslouchá dobře," uvedla rodačka z Hradce Králové.

S kým bude hrát na grandslamech v příštím roce, ještě neví. Soustředí se stále na tuto sezonu. "Zatím jsem nad tím nepřemýšlela a ani jsem nechtěla. Uvidíme. Momentálně je cíl Turnaj mistryň a bylo by super se tam dostat. Další sezona je za dlouho," řekla. S Townsendovou plánuje odehrát turnaje v Asii. "Předběžně jsme domluvené," prozradila.

Na konci sezony je připravená zapojit se i do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové. "Je to daleko, ale mám ráda týmové akce a ráda reprezentuju. Pokud vše dobře půjde, budu zdravá a dostanu pozvánku, tak se tam ukážu," doplnila Siniaková, olympijská vítězka z Paříže v mixu s Tomášem Macháčem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.