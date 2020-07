Jsem připravený hrát US Open, ale nevím, jestli se opravdu uskuteční, hlásí Thiem

Thiem je během koronavirové přestávky, která trvá už od března a skončit má na mužském tenisovém okruhu 14. srpna, velmi aktivní. Od konce května odehrál finalista lednového Australian Open již 28 zápasů s bilancí 25-3. V minulém týdnu ovládl obě berlínské exhibice, přemožitele nenašel na trávě ani na tvrdém povrchu v hangáru. "Bylo to opravdu velmi pěkné, ale doufám, že tohle byl můj poslední exhibiční zápas," uvedl po nedělním triumfu v hangáru.

Třetí hráč světa nyní vyhlíží US Open, kterého by se rád zúčastnil. Není si však jistý, zda se newyorský grandslam opravdu uskuteční. "Doufám, že mým dalším turnajem bude US Open. Nejsem si ale stoprocentně jistý, jestli opravdu bude. Snad k restartu dojde, všichni v to doufáme. Pokud se v Americe hrát bude, chci do Spojených států odletět v polovině či ke konci srpna," řekl s tím, že neví, zda by se zúčastnil i Masters v Cincinnati, které bylo přesunuto právě do Flushing Meadows a uskuteční se týden před startem grandslamu.

US Open sice dostalo zelenou, ale kvůli zhoršení pandemie koronaviru je možné, že ještě bude zrušeno. Ve Flushing Meadows se bude poprvé v historii hrát bez diváků a za velmi přísných podmínek. Největší otázkou nyní je, zda budou muset hráči po návratu do Evropy, kde po skončení US Open startuje zkrácené antukové jaro, do 14denní karantény, čímž by velká část hráčů přišla o možnost hrát před French Open v Madridu či Římě.

Zatímco Thiem a například domácí hvězda Serena Williamsová jsou připraveni do New Yorku jet a US Open odehrát, světové jedničky Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová, loňský vítěz Rafael Nadal či Petra Kvitová stále váhají.

Situace ve Spojených státech je momentálně hodně špatná, nicméně stát New York už dlouhou dobu zaznamenává denní přírůstek okolo tisíce nakažených a počet aktivních případů rychle klesá.